Bursa'da son haftalardaki yağışlar, şehrin içme suyu kaynaklarını olumlu bir şekilde etkileyerek Doğancı ve Nilüfer barajlarının doluluk oranlarında önemli bir artışa neden oldu. Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü'nden (BUSKİ) alınan bilgilere göre, 10 günde gerçekleşen yağışlarla birlikte Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan iki barajın ortalama doluluk oranı, yüzde 10.5'lik bir artışla yüzde 44'ten 54.5'e yükseldi.

Doğancı Barajı'ndaki doluluk oranı yüzde 71'e çıkarken, Nilüfer Barajı yüzde 38 doluluk oranına ulaştı. Bu etkileyici artış, şehrin içme suyu kaynaklarındaki son sekiz yılın en yüksek seviyesine ulaşmasını sağladı. En son 2015 yılının 6 Aralık tarihinde iki barajın ortalama su seviyesi 56.5 olarak kaydedilmişti. Geçen yıl ise Doğancı Barajı'nda yüzde 41 doluluk oranına sahipken, Nilüfer Barajı tamamen kurumuştu.

Bu olumlu gelişmeye rağmen, yetkililer halkı su kullanımında dikkatli olmaya ve tasarruflu davranmaya devam etmeleri konusunda uyarıyor.