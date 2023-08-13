Bursa Ankara karayolu üzeri Şehitler mahallesi mevkiinde meydana gelen tek taraflı kazada bariyerlere çarpan otomobil tarlaya uçtu.
Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara karayolu üzerinde Bursa istikametinden Ankara istikametine seyir halinde olan Mehmet B.(58) yönetimindeki 06 BE 8490 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir otomobil sıkıştırdı. Direksiyon hakimiyetinin kaybolan otomobil bariyerlere çarparak tarlaya uçtu. Kaza sonucu yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.
Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.