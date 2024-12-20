1001 Sanat Tiyatrosu'nun sergilediği performans, salonda büyük alkış aldı. Bir eczacı kalfasının trajikomik hikayesi, hayata dair önemli mesajlar verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Aralık Kültür Takvimi, birbirinden etkileyici ve güzel programlara ev sahipliği yapıyor. Son organizasyon ise 1001 Sanat Tiyatrosu’nun “Hapı Yuttuk” yetişkin oyunu oldu. Orhangazi Kültür Merkezi’nde sahnelenen gösteri, izleyenleri kahkahaya boğdu ve alkış yağmuruna tutuldu. Tolga Canbeyli ve Barış Küçükgüler’in başrollerini paylaştığı oyunun yönetmenliğini Barış Can Çelik üstlendi. Mizahi anlatımı ve başarılı oyunculukla şölene dönüşen gösteri, iş bulamayan bir adam ile eczacı kalfasının trajikomik hikayesini konu aldı. Oyun ayrıca hayati problemler, işsizlik, sosyal medya fenomenliği, toplumsal normlar ve insan psikolojisi üzerine eleştirel bir bakış açısı sundu.

İzleyiciler, ev sahipliği için Büyükşehir’e teşekkür etti. Aralık Ayı Kültür Takvimi’nin tüm programları www.sakarya.bel.tr’den takip edilebiliyor.