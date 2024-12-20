Üç gündür düşüşte olan Bitcoin, 108 bin dolarlık tarihi zirvesinden 93 bin doların altına geriledi. Piyasadan son 24 saat içinde toplamda 1,34 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Bitcoin'deki kayıplar, son üç gün içinde %10'u aşarken, kripto para piyasasının diğer büyük varlıklarında da ciddi düşüşler yaşandı. Bitcoin’in ardından piyasanın en büyük ikinci varlığı %20’den fazla değer kaybederek 3.100 dolar seviyelerini gördü. Birçok kripto para biriminde benzer şekilde büyük oranlı kayıplar kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz indirimi konusunda dikkatli bir tutum sergileyeceklerini belirtti. Fed’in nokta grafik projeksiyonları, 2025 yılında iki faiz indirimi öngörüyor.

Analistler, kripto varlıklardaki düşüşlerin kar realizasyonundan kaynaklanmış olabileceğini söyledi. Bitcoin, Donald Trump seçim zaferinin ardından yüzde 50’lik soluksuz yükseliş kaydetmişti.

Son 24 saatte vadeli piyasalarda 406 bin 54 yatırımcı likide edildi. Piyasadan toplam 1,34 milyar dolarlık pozisyon silindi.