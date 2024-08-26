CW Enerji, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması için çalışmaya ve değer üretmeye devam ediyor. Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 7114,43 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamlayan CW Enerji, daha sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine bir kez daha katkıda bulundu.

ANTALYA (İGFA) - CW Enerji, bir firmanın daha sınırsız enerji kaynağı olan güneşten faydalanarak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımına yönelmesine katkı sağladı. CW Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 7114,43 kWp gücünde güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 692 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 4.587.100 kg karbondioksit salınımını önleyecek.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji CEO’su Volkan Yılmaz, güneş enerji santrallerinin dünya genelinde gün geçtikçe daha fazla önem kazanan yenilenebilir enerji kaynakları arasında ön sıralarda yer aldığını kaydetti. Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde kurulumunu tamamladıkları güneş enerji santralleri ile hem çevresel ve ekonomik açıdan fayda sunduklarını hem de daha sürdürülebilir bir geleceğin inşa edilmesine katkı sağladıklarını ifade eden Yılmaz, “CW Enerji olarak kaliteli ürünlerimiz, alanında uzman ekip arkadaşlarımız, hızlı kurulum ve hızlı müdahale imkanlarımız ile sektörümüzde fark yaratıyoruz. Bugüne kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok firmanın kendi enerjisini üretmesine öncülük ettik ve bununla gurur duyuyoruz” dedi.

7114,43 KWP GÜCÜNDE GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ KURULUMUNU TAMAMLADIK

Türkiye’nin dört bir yanında güneş enerjisi projelerini hayata geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu doğrultuda Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir firma ile de anlaşma yaptıklarını kaydetti. Yılmaz, “Firmanın çatısına 7114,43 kWp gücünde güneş enerji santrali kurulumunu tamamladık. Güneş enerji santrali ile firma yılda yaklaşık 692 adet ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 4.587.100 kg karbondioksit salınımını önleyecek. GES ile firma hem çevre dostu enerji üretimine katkı sağlayacak hem de enerji maliyetlerinde önemli ölçüde tasarruf elde edecek” diye konuştu.

Yılmaz, firmaları GES ile donatmayı sürdüreceklerini belirterek, gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre bırakılması için çalışmaya ve değer üretmeye devam edeceklerini de sözlerine ekledi.