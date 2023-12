Pek çok kült dizisi ve belgeselleriyle akıllarımıza kazınan BBC (British Broadcasting Corporation), televizyon dünyasının en önemli platformlarından biri. Biz de mini dizi izleyicileri için BBC mini dizileri öneri listesi ile bir solukta izlenebilecek film tadında hikayeleri derledik. İyi seyirler!

North & South

IMDb: 8.6 | 2004 | Dram, Romantik | 4 Bölüm

Oyuncular: Daniela Denby-Ashe, Richard Armitage, Tim Pigott-Smith, Sinéad Cusack, Lesley Manville…

Elizabeth Gaskhell’in aynı isimli romanından uyarlanan North & South, İngiltere’nin kuzeyi ve güneyinin farklı dünyalarını, yaşamlarını ve insanlarını arka planına yerleştirerek, Margaret Hale’in hikayesini merkeze alıyor. Kuzeydeki Milton kasabasına taşınmaya zorlanan orta sınıf güneyli bir ailenin kızı olan Margaret Hale’in burada tanıştığı bir fabrika sahibiyle, John Thornton, yaşadığı aşkın hikayesi diyebiliriz kısaca. Hikaye, 1975 tarihinde de mini dizi olarak uyarlanmış.

The Night Of

IMDb 8.5 | 2016 | Suç, Dram | 8 Bölüm | HBO, BBC

Oyuncular: Riz Ahmed, Bill Camp, John Turturro, Payman Maadi, Poorna Jagannathan, Jeannie Berlin…

The Night Of, New York’ta genç bir kadını öldürmekle suçlanan Pakistanlı Nasir Khan’ın suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştığı bir hikaye. Tüm ipuçları Khan’ı gösterirken avukat Jack Stone ve dedektif Box bu karmaşık olayı aydınlatmaya çalışıyor. Gerilim dozu oldukça yüksek bir yapım.

State of Play

IMDb: 8.4 | 2003 | Suç, Dram, Gizem | 6 Bölüm

Oyuncular: David Morrissey, James McAvoy, John Simm, Bill Nighy, Kelly Macdonald…

State of Play, Londra’da genç bir politikacının asistanının tren raylarında ölü bulunmasıyla başlıyor. Cinayetin, asistanla aynı saatlerde ve yakın bir konumda öldürülen başka bir kadın ile ilişkili olabileceği ortaya çıkıyor. Politikacının gazeteci bir arkadaşı ve ekibi, olayın perde arkası aydınlatabilecek mi? Bizce State of Play, BBC’nin en iyi mini dizileri arasında gizem dolu sürükleyici bir hikaye olarak izlenmeye değer.

The Hollow Crown

IMDb: 8.3 | 2012 | Dram, Tarih | 7 Bölüm

Oyuncular: Ben Whishaw, Jeremy Irons, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Anton Lesser, Simon Russell Beale, Lindsay Duncan, Tom Georgeson, David Bradley, John Mackay, James Laurenson…

Shakespeare’in tarih oyunlarının uyarlaması olan The Hollow Crown, temelde 4 farklı bölümden oluşan, İngiltere’nin üç kralı II. Richard, IV. Henry ve V. Henry’nin yaşamını ele alan bir mini dizi. Shakespeare’e ve İngiltere tarihine ilginiz varsa mutlaka izlemeniz gereken BBC mini dizileri arasında.

Jane Eyre

IMDb: 8.3 | 2006 | Dram, Romantik | 4 Bölüm

Oyuncular: Ruth Wilson, Toby Stephens, Lorraine Ashbourne, Aidan McArdle, Cosima Littlewood, Pam Ferris, Arthur Cox, Christina Cole…

İngiliz yazar Charlotte Brontë tarafından yazılan aynı isimli romandan uyarlama olan Jane Eyre, Kraliçe Victoria döneminde geçiyor ve farklı sınıflardan iki kişinin aşkını anlatıyor. Küçük yaşta anne ve babasını kaybeden ve oradan oraya savrulan Jane, zengin bir ailenin kızına özel ders vermeye başlar. Ders verdiği kızın babası Rochester ile aralarında başlayan aşk hikayesi, arka planda erkek egemenliği, sınıf ayrımı gibi konuları da içerisinde eriterek büyüyor.

Bleak House

IMDb: 8.3 | 2005 | Dram | 15 Bölüm

Oyuncular: Anna Maxwell Martin, Denis Lawson, Patrick Kennedy, Charles Dance, Gillian Anderson, Carey Mulligan, Tom Georgeson, Timothy West…

Charles Dickens’ın aynı adlı romanından uyarlanan Bleak House, 19. yüzyılda İngiliz hukuk sisteminin adaletsiz ve haksız uygulamalarını, yıllardır devam eden bir miras davasının etrafında şekillenen gizemli olaylar üzerinden ele alıyor. BBC’nin en iyi mini dizileri içerisinde oldukça başarılı bir yapım olduğunu düşündüğümüz Bleak House, kendisini merak ve heyecanla hiç sıkmadan izlettiriyor.

War & Peace

IMDb: 8.2 | 2016 | Dram, Tarih, Romantik | 6 Bölüm

Oyuncular: Paul Dano, James Norton, Lily James, Adrian Edmondson, Jack Lowden, Aneurin Barnard, Jessie Buckley…

Tolstoy’un Savaş ve Barış romanından uyarlanan mini dizi, 1804 yılında Rusya ve Fransa arasında yaşanan savaş ve bu savaştan çeşitli açılardan etkilenen aileleri ve kişileri anlatıyor.

Jonathan Strange & Mr Norrell

IMDb: 8.2 | 2015 | Fantastik, Bilim Kurgu | 7 Bölüm

Oyuncular: Bertie Carvel, Eddie Marsan, Charlotte Riley, Alice Englert, Samuel West, Ariyon Bakare, Edward Hogg, Enzo Cilenti…

Susanna Clarke’ın aynı isimli romanından uyarlanan Jonathan Strange & Mr Norrell, 19. yüzyılın başlarında gerçekle iç içe geçmiş alternatif bir geçmişi anlatıyor. Napolyon Savaşları devam ederken İngiltere’de artık saygınlığını yitirmiş ve 300 yıldır yapılmayan büyüyü, Mr. Norrell ve Jonathan Strange tekrar İngiltere’ye geri getirir. Büyülerinin güçlerini savaş zamanında ulusun yararına kullanmaya başlarlar; ancak Mr. Norrell’ın büyünün saygınlığını artırmaya çalışırken yaptığı bazı şeyler başlarına türlü belalar açar.

Our World War

IMDb: 8.2 | 2014 | Aksiyon, Dram, Savaş | 4 Bölüm

Oyuncular: Nicki Vickery, Rob Townsend, Gerard Kearns, Ross Armstrong, Theo Barklem-Biggs, Sandy Batchelor, Alex Brock…

1914 yılında başlayan I. Dünya Savaşı’nı ele alan Our World War, savaşın acımasızlığını vurgulayan, çocuk diyebileceğimiz yaştaki insanların bir anda bombaların ortasına atılmasını ve geride bıraktıkları hayatları nasıl bir hiç uğruna bıraktıklarını, savaş sırasında tanık oldukları şeyleri, ne için savaştıklarından şüphe duymaya başlamalarını çok etkili bir şekilde anlatan bir BBC yapımı. Farklı zamanlarda ve yerlerde geçen 3 farklı hikaye üzerinden savaşın acımasızlığını gözler önüne seren Our World War, bizce BBC’nin en iyi mini dizileri içerisinde ayrı bir yere sahip.

Little Dorrit

IMDb: 8.2 | 2009 | Dram, Gizem, Romantik | 14 Bölüm

Oyuncular: Claire Foy, Matthew Macfadyen, Tom Courtenay, Judy Parfitt, Emma Pierson, Eddie Marsan…

Charles Dickens’ın aynı isimli romanından uyarlama olan Little Dorrit, borçları yüzünden Marshalsea Hapishanesi’nde yatan babasına bakan sevgi dolu Amy Dorrit ve uzun yıllar başka ülkelerde ticaret yaptıktan sonra babasının ölümüyle birlikte geride bıraktığı sırları çözmek için doğup büyüdüğü yere dönen Arthur Clennam’ın aşk hikayesini anlatıyor. Birbirinden ilginç karakterlerle donatılmış dizinin 7 Emmy Ödülü var.

Wolf Hall

IMDb: 8.1 | 2015 | Biyografi, Dram, Tarih | 6 Bölüm

Oyuncular: Damian Lewis, Mark Rylance, Claire Foy, Thomas Brodie-Sangster, Joss Porter, Bernard Hill, Hannah Steele, Jessica Raine, Richard Dillane…

1520’li yıllarda İngiltere’de geçen Wolf Hall, Kral VIII. Henry ve danışmanı Thomas Cromwell’i merkezine alıyor. Kral oldukça zor zamanlar geçirirken ona danışmanlık yapan zeki, idealist ve hırslı Thomas Cromwell, İngiliz Reform hareketinin de öncülerinden biri.

The Honourable Woman

IMDb: 8.1 | 2014 | Dram, Gerilim | 8 bölüm

Oyuncular: Maggie Gyllenhaal, Andrew Buchan, Stephen Rea, Lubna Azabal, Katherine Parkinson…

The Honourable Woman, babalarının öldürülüşüne tanıklık etmiş, siyonist bir silah tedarikçisinin çocukları olan Nessa Stein ve kardeşi Ephra Stein’ın mücadelesini konu alıyor. Babalarının şirketini devraldıktan sonra şirketi bir iletişim ağı oluşturmak üzerine yeniden biçimlendiren Nessa ve Ephra, ülkeler arası bilgi akışı sağlamayı hedefler. Amaçları İsrail ve Filistin arasındaki fırsat eşitsizliğini gidermek iken bir anda pek çok ölüme daha şahit oldukları bir hikayeye sürüklenirler. The Honourable Woman, sürükleyici ve merak uyandıran hikayesiyle sizi hemen içerisine alacak BBC’nin en iyi mini dizileri arasında.

37 Days

IMDb: 8.1 | 2014 | Tarih | 3 Bölüm

Oyuncular: Ian McDiarmid, Nicholas Farrell, Tim Pigott-Smith, Sinéad Cusack, Bill Paterson, Kenneth Cranham, Ludger Pistor, Mark Lewis Jones, James McArdle…

I. Dünya Savaşı’nın başlamadan önceki birkaç haftasını ele alan 37 Days, kapalı kapılar ardında yaşanan politik süreci anlatıyor.

The Shadow Line

IMDb: 8.1 | 2011 | Suç, Dram, Gizem | 7 bölüm

Oyuncular: Chiwetel Ejiofor, Christopher Eccleston, Kierston Wareing…

Uyuşturucu baronlarından birinin infaz edilmesiyle başlayan The Shadow Line, dedektif Jonah Gabriel’in olayı aydınlatmaya çalışmasıyla devam ediyor. İngiliz Polis Teşkilatı’nın içerisinde dönen kirli olaylara da uzanan mini dizi, yarattığı gizem atmosferiyle sizi ekran başında sürekli olarak canlı tutuyor.

Emma

IMDb: 8.1 | 2009 | Komedi, Dram, Romantik | 4 Bölüm

Oyuncular: Romola Garai, Louise Dylan, Michael Gambon, Jonny Lee Miller…

Romantizm akımının önemli temsilcilerinden Jane Austen’ın aynı isimli ve en sevdiği romanı olduğunu ifade ettiği romanından uyarlama olan mini dizi, neredeyse mükemmel diyebileceğimiz bir hayata sahip olan Emma Woodhouse’u odağına alarak taşrada yaşayan üç genç kızın gerçek aşkı arama hikayesini anlatıyor. Emma, atmosferi, oyunculukları ve akıcı hikayesi ile bizim için en iyi yabancı mini diziler arasında.

Jekyll

IMDb: 8.1 | 2007 | Suç, Korku, Bilim Kurgu | 6 Bölüm

Oyuncular: James Nesbitt, Gina Bellman, Denis Lawson…

İskoç yazar Robert Louis Stevenson’ın kendi yaşamından da izler barındıran romanından uyarlanan Jekyll, aynı bedende yaşayan 2 adamın hikayesini anlatıyor. Evli, sakin ve ılımlı birisi olan Dr. Jekyll ve çok hızlı, güçlü bir psikopat olan Mr. Hyde. Dr. Jekyll, Mr. Hyde’ı etkisiz kılmaya ve onunla anlaşmaya, Mr. Hyde’ın önlenemez gelişleri ile başa çıkmaya çalışıyor. Jekyll, yayımlandığında büyük ses getiren ve pek çok defa sinemaya uyarlanmış bir roman.

River

IMDb: 8.0 | 2015 | Suç, Dram, Gizem | 6 Bölüm

Oyuncular: Stellan Skarsgård, Nicola Walker, Lesley Manville, Eddie Marsan, Adeel Akhtar, Georgina Rich…

Senaryosu Abi Morgan tarafından yazılan River, Londra’da çalışan yetenekli, başarılı ve çok saygı duyulan oldukça sıra dışı dedektif John River’ın öldürülen ortağı dedektif Stevie’in katillerinin peşine düşmesini anlatıyor. John’un ruh dünyası ve psikolojisinin katman katman işlendiği River, bizce BBC’nin en iyi mini dizileri arasında.

And Then There Were None

IMDb 8.0 | 2015 | Dram, Gizem, Gerilim | 3 Bölüm

Oyuncular: Maeve Dermody, Charles Dance, Toby Stephens, Burn Gorman, Sam Neill, Miranda Richardson, Aidan Turner, Noah Taylor…

Agatha Christie’nin Ten Little Niggers (10 Küçük Zenci) adlı romanından uyarlanan And Then There Were None’ın senaryosu Sarah Phelps tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda Craig Viveiros oturuyor. 1939 yılının Ağustos ayında Londra’da geçen hikayede neden davet edildiğini bilmediğimiz birbirini tanımayan 8 konuk izole bir ada olan Soldier Island’da büyük bir eve çağrılıyor. Ardından da bir sebepten dolayı birer birer öldürülmeye başlıyorlar. Peki, katil kim?

In the Flesh

IMDb: 8.0 | 2013 | Dram, Korku | 9 Bölüm

Oyuncular: Luke Newberry, Harriet Cains, Marie Critchley, Steve Cooper, Emily Bevan, Stephen Thompson…

In the Flesh, kısaca ifade etmek gerekirse “farklı” bir zombi hikayesi. Dünya bir zombi istilası yaşamış ve iyi bir örgütlenme ile zombilerin çoğu yok edilmiş, kalanlar ise karantinaya alınıp tedavi edilmiştir. Tedavi edilen zombilerden biri olan Kieren Walker, 4 yıl sonra evine döndüğünde zombiyken yaptıklarından dolayı hem ailesi hem de kendisi için çok zor zamanlar başlar.

Blackpool

IMDb: 8.0 | 2004 | Komedi, Suç | 6 Bölüm

Oyuncular: David Morrissey, Sarah Parish, David Tennant, Thomas Morrison, Georgia Taylor, David Bradley…

Müzikal komedi türündeki Blackpool, yerel girişimci Ripley Holden’ın İngiltere’nin Blackpool bölgesine Vegas’ın parıltısını getirmeye çalışırken kumarhanesinde bir ceset bulmasıyla birlikte ailesinin başına gelen trajikomik olayların konu ediniyor.

The Capture

IMDb: 7.9 | 2019 | Suç, Gizem, Gerilim | 6 Bölüm

Oyuncular: Callum Turner, Holliday Grainger, Ron Perlman, Laura Haddock, Ben Miles, Barry Ward, Ginny Holder…

The Capture, gerçekle yalanın birbirine karıştığı, içinden çıkılması oldukça zor olan bir adalet savaşını anlatıyor. İngiliz asker Shaun Emery’nin üzerinde oynanmış bir video ile Afganistan’da işlenmiş bir cinayetle suçlanır. Kaçırmamanız gereken mini diziler arasında yer alan The Capture’da çağımızın en büyük sorunlarından biri çarpıcı bir şekilde işleniyor: Gerçeğe nasıl ulaşacağız?

Les Misérables

IMDb: 7.8 | 2018 | Dram, Tarih, Romantik | 6 Bölüm

Oyuncular: Lily Collins, Olivia Colman, David Oyelowo, Dominic West, David Bradley, Josh O’Connor, Adeel Akhtar, Enzo Cilenti, Ellie Bamber, Emma Fielding…

Victor Hugo’nun dünya klasikleri arasına girmiş Sefiller adlı romanından uyarlama olan Les Misérables, merkezine ekmek çaldığı için hapishanede yatmış Jean Valjean karakterini alarak Fransız Devrimi’nin arifesinde 1815’ten 1832’ye kadar geçen süreyi, toplumsal yapıyı, adalet, ahlak gibi kavramları tartışıyor.

The State Within

IMDb: 7.8 | 2006 | Suç, Dram, Gerilim | 6 Bölüm

Oyuncular: Jason Isaacs, Sharon Gless, Ben Daniels, Eva Birthistle, Lennie James, Neil Pearson…

Londra’ya gitmekte olan bir uçağın Washington’da düşmesinin ardından bu terör saldırısının sorumlusunun Müslüman bir İngiliz vatandaşı olabileceği ortaya çıkar ve iki ülke arasında politik gerilim yükselir. Bütün bu olaylara oldukça kirli bir uluslararası şirket olan CMC de katılır. Yan hikayeleriyle birlikte çok fazla parçadan oluşan ve takip etmesi zor bir dizi olduğunu söyleyebiliriz.

Tess of the D’Urbervilles

IMDb: 7.7 | 2008 | Dram, Romantik | 4 Bölüm

Oyuncular: Gemma Arterton, Eddie Redmayne, Ruth Jones, Hans Matheson, Ian Puleston-Davies, Christopher Fairbank…

Thomas Hardy’nin aynı isimli romanından David Blair yönetmenliğinde ve David Nicholls’un senaristliğinde uyarlanan Tess of the D’Urbervilles, çok çocuklu yoksul bir ailenin büyük kızı Tess’in babasının açgözlülüğünün kurbanı olarak varlığından yeni haberdar oldukları uzak bir akrabalarının yanına çalışmaya gönderilmesi ve ardından gelişen olayları anlatıyor. Ne babası ne de Tess için işlerin yolunda gitmediği bir romantik dram hikayesi.

A Very English Scandal

IMDb: 7.7 | 2018 | Biyografi, Komedi, Suç | 6 Bölüm

Oyuncular: Hugh Grant, Ben Whishaw, Alex Jennings, Patricia Hodge, Paul Hilton, Naomi Battrick, Monica Dolan…

John Preston’ın 2016 yılında yayımlanan ve gerçek olaylara dayanan aynı isimli kitabından uyarlama olan A Very English Scandal, politik kariyerinde hızla yükselen Jeremy Thorpe isimli siyasetçinin eş cinselliğin suç sayıldığı yıllarda eski sevgilisinin onun için tehdit oluşturmasını ve Jeremy’nin onu ortadan kaldırma girişimini ele alıyor.

The Escape Artist

IMDb 7.7 | 2013 | Dram, Gerilim | 3 Bölüm

Oyuncular: David Tennant, Toby Kebbell, Sophie Okonedo, Ashley Jensen…

“Her insan savunulmayı hak eder” mantığıyla çalışan ve en iyi 40 avukat listesinde birinci sırada olan Will Burton, davasını üstlendiği suçluları ceza almaktan kurtaran çok “başarılı” bir avukattır. Özel hayatı da son derece iyi bir şekilde ilerlerken işkence edilerek öldürülen bir kadının katilinin savunmasını alması ve peşi sıra gelişen olaylarla birlikte hayatı alt üst olmaya başlar.

Parade’s End

IMDb 7.6 | 2012 | Aksiyon, Dram, Romantik | 5 Bölüm | HBO, BBC

Oyuncular: Benedict Cumberbatch, Rebecca Hall, Roger Allam, Adelaide Clemens…

Ford Madox Ford’un 1924-28 yıllarında yazdığı dört romandan uyarlanan Parade’s End, I. Dünya Savaşı döneminde İngiltere’de geçiyor. Aristokrat Christopher Tietjens, acımasız ve sosyetik eşi Sylvia Tietjens ve kadın hakları savunucusu Valentine Wannop arasındaki aşk üçgeninin anlatıldığı dizi, senarist Tom Stoppard’ın imzasını taşıyor.

Great Expectations

IMDb: 7.6 | 2011 | Dram | 3 Bölüm

Oyuncular: Gillian Anderson, Douglas Booth, Ray Winstone, David Suchet, Jack Roth, Paul Rhys, Shaun Dooley, Harry Lloyd…

Charles Dickens’ın aynı isimli romanından uyarlanan Great Expectations, 19. yüzyıl İngilteresi’nde geçen ve arka planında Victoria dönemini çok iyi yansıtan bir hikaye. Kimsesiz ve çok zor bir çocukluk geçirmiş olan Pip karakterine esrarengiz bir miras kalması ile Pip’in değişimini anlatıyor diyebiliriz. Hikayenin 1998 yılında Alfonso Cuarón yönetmenliğinde çekilmiş bir film uyarlaması da mevcut.

London Spy

IMDb: 7.5 | 2015 | Suç, Dram, Gizem | 5 Bölüm

Oyuncular: Ben Whishaw, Jim Broadbent, Charlotte Rampling, Edward Holcroft…

Danny ve Alex’in birlikte geçirdikleri dolu dolu zamanlardan sonra Alex bir anda ortadan kaybolur. Danny, Alex’i aramaya gittiğinde evinde cesedini bulur. Artık olaylar rayından çıkmıştır ve Danny büyük bir savaşın ortasında kalır.

House Of Saddam

IMDb: 7.5 | 2008 | Biyografi, Drama, Tarih | 4 Bölüm | HBO, BBC

Oyuncular: Igal Naor, Shohreh Aghdashloo, Makram Khoury, Philip Arditti…

House Of Saddam, Saddam Hüseyin’in ailesi ve yakın danışmanları arasındaki ilişkiyi yükseliş döneminden mahkemeye çıkma sürecine kadar işliyor.

