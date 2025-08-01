Silivri Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle, 26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Arjantin, İtalya, Polonya, Kazakistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen halk dansları toplulukları, Silivri Millet Bahçesi Amfi Sahne’de unutulmaz bir gece yaşattı.

Silivri Millet Bahçesi Amfi Sahne, 26. Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Gösterilerine ev sahipliği yaptı. Silivri Belediyesi ve Büyükçekmece Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen dans topluluklarının sahne performansları büyük beğeni topladı. Etkinliğe, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun yanı sıra Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, CHP’li Belediye Meclis Üyeleri Hatice Gözen ve Fatih Çepni, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

"Silivri’de sanatın, kültürün ve sporun en güçlü damarlarımızdan biri olduğuna inanıyoruz"

Etkinlikte bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, sanatın ve kültürün toplumları birleştiren gücüne dikkat çekerek, bu tür organizasyonların yalnızca birer gösteri değil, aynı zamanda dostluk ve kardeşlik köprüleri kurduğunu ifade etti. Balcıoğlu, "Halk dansları, bir milletin tarihini, kültürünü, sevincini ve hüznünü taşıyan en güçlü dildir. Bugün sahnede izlediğimiz her performans, barışın, kardeşliğin ve dostluğun dili oldu. Biliyoruz ki farklı coğrafyalardan gelmiş olsak da müziğin, kültürün ve sanatın birleştirici gücü sayesinde hepimiz aynı duygularda buluşuyoruz. Bu akşam burada atılan her adım, farklılıklarımızın aslında bir zenginlik, çeşitliliğimizin ise büyük bir güç olduğunu bir kez daha hatırlattı. Atatürk’ün dediği gibi, ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ Biz de Silivri’de sanatın, kültürün ve sporun en güçlü damarlarımızdan biri olduğuna inanıyoruz" dedi.

"Belediyecilik yalnızca yol ve bina değil, kültür ve dayanışmadır"

Belediyeciliği yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı görmediklerini belirten Balcıoğlu, "Bizim için belediyecilik sadece yol, kaldırım, bina yapmak değildir. Bizim için belediyecilik; yürekleri bir arada tutmak, kültürümüzü yaşatmak ve ortak bir gelecek kurmaktır." sözleriyle, sosyal ve kültürel belediyecilik anlayışlarını vurguladı.

Silivri’nin dayanışma ve paylaşma kenti olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini de kaydeden Başkan Balcıoğlu, çocukların ve gençlerin kültür, sanat ve sporla büyümesini hedeflediklerini belirterek, "Bu topraklarda büyüyen her çocuğun geleceğe umutla bakması için çalışıyoruz" dedi.

Konuşmasının sonunda ise emeği geçenlere teşekkür eden Balcıoğlu, "Bu güzel gecede emeği geçen herkese, organizasyona katkı sunan Büyükçekmece Belediyemize, kıymetli ekiplerimize ve coşkusunu bizimle paylaşan siz değerli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Şenliğimizin dostluğa, kardeşliğe ve barışa vesile olmasını diliyorum." şeklinde konuştu.

KKTC’nin kültürel zenginliklerini yansıtan ekip, sahne performansıyla büyük alkış aldı.

Başkan Balcıoğlu’nun konuşmasının ardından Arjantin’den Ballet Folklrico Latinoamericano Santiago del Estero, İtalya’dan Fabaria Folk, Polonya’dan Lemko Halk Şarkıları ve Dans Grubu Kyczera, Kazakistan’dan Vdohnovenie, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden Akademi Sanat Derneği ve Silivri’den Yeni Nesil Spor Kulübü sahne aldı. Her ülkenin ekibi kendi kültürünü yansıtan danslarıyla izleyenlere görsel bir şölen sundu. Gösterilerde dikkat çeken topluluklardan biri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen Akademi Sanat Derneği oldu. KKTC’nin kültürel zenginliklerini yansıtan ekip, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Dernek, 2008 yılında KKTC eski Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun kızı Gencay Eroğlu öncülüğünde kurulmuş olup, Türk kültürünü ve Kıbrıs Türkleri’nin değerlerini gelecek nesillere aktarma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Etkinlik sonunda Gencay Eroğlu, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile kısa bir sohbet gerçekleştirdi. Görüşmede, Kıbrıs Türkleri’nin kültürünü Silivri’de daha geniş kitlelere tanıtmak amacıyla yeni etkinliklerde bir araya gelme konusunda görüş birliğine varıldı.

Gece, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun sahneye davet ettiği ülke temsilcilerine teşekkür belgelerini sunmasıyla sona erdi. Katılımcılar, Silivrililerin yoğun ilgisi ve coşkulu alkışları eşliğinde sahneden ayrıldılar.