Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun Aydınpınar Kilisesi'ne ilişkin soru önergesine yanıt veren Kültür ve Turizm Bakanlığı, uzun süredir atıl duran tarihi yapının önündeki engellerin kaldırılacağını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kararını değerlendiren Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Tarihi mirasımız yalnızca geçmişin değil, gelecek kuşakların da emanetidir. Aydınpınar Kilisesi'nin restorasyonu ve kültürel merkeze dönüştürülmesi, Mudanya'ya hem turizm hem de sosyal yaşam açısından büyük değer katacaktır" dedi.

Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun TBMM'ye verdiği soru önergesine yanıt olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mudanya Belediyesi'nin Aydınpınar Mahallesi'ndeki 19. yüzyıla tarihlenen Aydınpınar Kilisesi'ni (Hagios Apostoloi) kültürel-sosyal işlevli bir merkeze dönüştürmek üzere tahsis talebine ilişkin sürecin işleyişine dair ayrıntıları paylaştı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı'nın da "sakınca yoktur" kararı verdiği, böylece kilisenin restorasyon ve tahsis sürecinin önünde diplomatik bir engel kalmadığı bildirildi. Söz konusu karar metninde şu ifadelere yer verildi:

"Bursa ili, Mudanya ilçesi, Aydınpınar Mahallesi'nde bulunan Aydınpınar Kilisesi'nin (Hagios Apostoloi) restore edilmek ve sonrasında kültürel ve sosyal fonksiyonları içeren bir merkez olarak kullanılmak üzere Mudanya Belediyesi Başkanlığı'na tahsis edilmesi talebine Dışişleri Bakanlığı'nca sakınca bulunmadığı yönünde görüş bildirilmiştir."

Bakanlık, tahsis işlemlerinin ardından proje aşamasına hemen geçileceğini de vurguladı. Açıklamada, Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanan onarım ve restorasyon projelerinin Bursa Koruma Bölge Müdürlüğü'ne sunulması halinde, dosyanın "ivedilikle" Koruma Bölge Kurulu gündemine alınacağı taahhüt edildi.



Proje kapsamında öngörülen başlıca adımlar ise şunlar:

Restorasyon Projelerinin Sunulması: Mudanya Belediyesi, kilisenin tarihi dokusuna uygun onarım projelerini Koruma Bölge Müdürlüğü'ne iletecek.

Koruma Kurulu Değerlendirmesi: Projeler, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından öncelikli gündem maddesi olarak ele alınacak.

Uygulama ve İşletme: Restorasyon tamamlandıktan sonra yapı, sergi, atölye, kültürel etkinlik ve sosyal kullanım alanlarını barındıran bir kültür merkezine dönüştürülecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yanıtını değerlendiren Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, "Tarihi mirasımız yalnızca geçmişin değil, gelecek kuşakların da emanetidir. Aydınpınar Kilisesi'nin restorasyonu ve kültürel merkeze dönüştürülmesi, Mudanya'ya hem turizm hem de sosyal yaşam açısından büyük değer katacaktır. Aydınpınar Kilisesi'nin yeniden canlandırılması yerel turizme önemli bir katkı sunacaktır. Restorasyon sonrasında açılacak kültür merkeziyle birlikte bölgeye yıl boyunca ziyaretçi çekilmesiyle esnaf ve yerel işletmelere katkı sağlayacaktır" dedi.