Tütün sektöründe zam furyası devam ediyor. JTI, BAT ve Philip Morris gruplarına yapılan zamların ardından sıra Imperial Tobacco grubuna geldi. Grubun sigara fiyatlarındaki değişiklikleri duyuran Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından "Zam fırtınası devam ediyor" notuyla Imperial Tobacco grubuna zam yapıldığını açıkladı.

Dündar'ın paylaşımına göre, Imperial Tobacco grubuna ait sigaralarda en düşük fiyat 45 liradan 57 liraya kadar çıkarken, zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak. 1 Kasım'da JTI grubuna, 3 Kasım'da BAT grubuna ve 7 Kasım'da Philip Morris grubuna yapılan zam dalgasının ardından tüketicilerin sigara harcamalarında artış yaşanması bekleniyor.