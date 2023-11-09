Bakanlık, yaya yolları, kaldırımlar ve yürüyüş yollarının tasarım kalitesinin artırılmasına yönelik yürüttüğü mevzuat çalışmasını tamamladı. Bu kapsamda hazırlanan "Yaya Yolları ve Kaldırımların Tasarım Kuralları Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Artan şehir trafiği içinde güvenli ve konforlu yaya hareketinin sağlanması ve obezite kaynaklı sağlık sorunlarını önlemeye yönelik hareketli bir yaşamın teşvikine uygun mekanların tesis edilmesine yönelik hazırlanan yönetmelikle dış mekanda yayaların yürüyerek hareket edeceği alanlar olan cadde ve sokaklar ile millet bahçeleri, parklar ve rekreasyon alanlarındaki yürüyüş yollarının projelendirme ve yapımına ilişkin kurallar belirlendi.

Düzenleme sayesinde kaldırım ve yaya yolları tesis edilmeden önce İdare tarafından projeleri hazırlanacak, böylelikle hatalı uygulamaların önüne geçilecek, uygulama kalitesi arttırılacak.

Kuralların hayata geçirilmesi ile birlikte yaya hareket alanları daha erişilebilir hale gelecek, kaldırım ve yaya yollarındaki engel ve maniaların önüne geçilerek yayanın güvenli ve kesintisiz yürüyüşü sağlanacak.

KALDIRIMLARIN YÜKSEKLİĞİ 15 SANTİMETREYİ AŞMAYACAK

Kaldırımların fiziksel özelliklerinin belirlendiği yönetmeliğe göre, kaldırımların yüksekliği hiçbir yerde 15 santimetreyi aşmayacak.

Kaldırım genişlikleri bölgenin kullanım amacı ve imar planındaki yol genişliği dikkate alınarak belirlenecek.

Kaldırımlar, taşıt yolu ile yaya hareket alanını ayıran "yaya emniyet şeridi", yayaların kesintisiz, güvenli ulaşımını sağlayacak düşeyde ve yatayda engel bulunmayan "kaldırım net yürüme alanı" ve mülkiyetlerin kaldırımlara bağlantısını sağlayan "mülkiyet etki şeridi" olarak 3 ayrı bölüm şeklinde değerlendirilecek.

Yaya emniyet şeridinde bitkilendirme yapılabilecek, çöp kutusu, elektrik direği, levha, pano gibi kentsel donatı elemanları bu şeride yerleştirilecek.

YÜRÜME ALANI 1,5 METREDEN AZ OLMAYACAK

En dar sokakta dahi asgari net yürüme alanı genişliği 1,5 metreden az olmayacak, toplam kaldırım genişliği ise en az 2 metre 25 santimetre olarak uygulanacak.

Millet bahçesi, park ve rekreasyon alanlarındaki tali yürüyüş yolları 1 metre 20 santimetreden daha az genişlikte yapılamayacak.

DÜZENLEME YAPILIRKEN ENGELLİLER DE UNUTULMADI

Yaya hareket alanlarında engelli erişimini kolaylaştırıcı kaldırım rampaları ve hissedilebilir yüzey uygulamaları yaygınlaştırılacak, yardımcı sinyal donanımları kullanılacak.

Kaldırım ve yaya yolunda kaymaz zemin malzemeleri kullanılacak. Bunların bakım ve onarımları belediyelerce yerine getirilecek.

Şehirlerde egzoz ve gürültü kirliliğini azaltmak üzere hem bariyer hem de karbon yutağı görevi görecek, binalar ve araç trafiği kaynaklı ısı artışını dengelemek üzere mikroklimatik etki sağlayacak şekilde kaldırım ve yaya yolları boyunca kesintisiz ağaçlarla yeşil yaya koridorları tesis edilecek, bu yeşil akslarla şehirlerin peyzajı geliştirilecek.