Orhaniyespor Satranç takımı sporcusu Ertuğrul Cengiz bu yıl gösterdiği performans ile göz dolduruyor. Katıldığı son dört resmi Satranç turnuvasında hiç mağlup olmadan Şampiyon olan Ertuğrul yıl içinde birçok turnuvadan şampiyonluk ile ayrıldı. Genç sporcu Bursa, Yalova, Kocaeli ve Antalya gibi bir çok ilde gerçekleşen turnuvada İnegöl’ü temsil ederek yıldızını parlatmaya devam ediyor.

İşte genç yıldızın son dört turnuvası

Bursa okullar arası Satranç turnuvası 7/7 performans ile bireysel sıralamada birinci olmuştur.

Egekur Mühendislik 1. Satranç turnuvasında 5,5/6 performans ile birinci olmuştur.

Gemlik Hızlı Satranç Turnuvasında 5,5/6 performans ile birinci olmuştur.

Bursa 5. Satranç Turnuvasında 6,5/7 performans ile birinci olmuştur.