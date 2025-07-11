Tunceli İl Jandarma Komutanlığı TEM ve istihbarat birimlerince yürütülen çalışmalarda mevcut deliller geliştirildi, örgüt mensuplarının ifade ve teşhislerine dayalı olarak kapsamlı ve titiz bir süreç yürütüldü. Çalışmalar neticesinde 'Zafer' kod adlı H.K.’nin 1998 yılında Pertek ilçesi Dorutay bölgesinde yol devriyesi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda şehit olan J.Komd.Er Mehmet Anaç ve yaralanan J.Komd.Er Olcay Aymelek ile aynı yıl Çemişgezek ilçesi Gülbahçe köyünde 2 sivil vatandaşın şehit edilmesi olaylarının faili olduğu belirlendi.

Ankara, İzmir ve Mersin illerinde yürütülen çalışmalar sonucu şahsın kimliği teşhis edilerek Mersin’de yaşadığı tespit edildi. Teknik çalışmalarla yeri belirlenen H.K., fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, Pertek Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.