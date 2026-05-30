Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, engelli ve eski hükümlü vatandaşların istihdama katılımını güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor. 2025 yılında yapılan yönetmelik değişiklikleriyle birlikte proje başvuru süreçleri sadeleştirilirken, destek kapsamı genişletildi. Kendi işini kurma, mesleki eğitim ve işe yerleştirme projelerine yönelik ilginin arttığı süreçte, özellikle ‘Destekli İstihdam Projesi’ ile engelli bireylerin iş hayatına daha güçlü şekilde katılması hedefleniyor. Bu kapsamda 2026’nın ilk iki döneminde 792 projeye yaklaşık 420 milyon liralık destek sağlandı.

BAŞVURULAR REKOR KIRDI

Verilere göre 2023 yılında 536 proje başvurusu alınırken bunların 289’u desteklendi ve yaklaşık 37,9 milyon lira kaynak kullanıldı. 2024 yılında desteklenen proje sayısı 488’e, sağlanan kaynak ise 125,4 milyon liraya yükseldi.

Altı dönem uygulamasının başladığı 2025 yılında başvuru sayısı 1.443’e ulaştı. Bunların 1.023’ü desteklenirken yaklaşık 635,7 milyon liralık kaynak tahsis edildi. 2026 yılının ilk iki döneminde ise 1.121 proje başvurusu yapılırken 792 proje için 419,2 milyon lira destek sağlandı. Böylece yalnızca iki dönemde sağlanan destek tutarı, 2024 yılının tamamında verilen desteğin üç katından fazla oldu.

HER ENGELLİYE ‘İŞ KOÇU’ DESTEĞİ

Destekli İstihdam Projesi ile otizmli, Down sendromlu, serebral palsili, zihinsel veya ruhsal engeli bulunan bireylerin iş hayatına katılımı kolaylaştırılıyor. Model kapsamında işyerlerinde iş koçu veya danışman görevlendiriliyor. Her iş koçu en fazla dört engelli çalışana bire bir mentörlük sağlıyor.

Proje kapsamında engelli bireylerin ücret giderleri desteklenirken iş koçlarının maliyetleri için de işverenlere ilave katkı sunuluyor. Ayrıca işyerlerinin engelli bireylere uygun hâle getirilmesine yönelik düzenlemeler için de finansman desteği sağlanıyor. Bakanlık, yeni modelle birlikte çalışma hayatında kapsayıcılığın artırılmasını ve dezavantajlı grupların istihdama daha güçlü şekilde katılmasını hedefliyor.

FİNANSMAN, CEZALARDAN SAĞLANIYOR

Uygulamanın finansmanı, engelli ve eski hükümlü çalıştırma yükümlülüğünü yerine getirmeyen işverenlerden tahsil edilen idari para cezalarından karşılanıyor. Mevzuata göre 50 ve üzeri işçi çalıştıran özel sektör işyerleri yüzde 3 engelli, kamu kurumları ise yüzde 4 engelli ve yüzde 2 eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü bulunuyor. Tahsil edilen cezalar, istihdam projelerine kaynak olarak aktarılıyor.

BAŞVURU DÖNEMLERİ 6’YA ÇIKARILDI

2025 yılında yapılan düzenlemelerle proje çağrıları yılda iki dönemden altı döneme çıkarıldı. Başvuruların İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurullarına sunulma zorunluluğu kaldırılırken komisyona iletim süreçleri de hızlandırıldı. Böylece projelerin daha kısa sürede değerlendirilmesi ve desteklerin daha hızlı kullandırılması amaçlandı.