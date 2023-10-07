Sultan II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed Han döneminde yaşayan evliyalardan olan Akbıyık Sultan’ın biri Bursa’da diğeri İnegöl’de olmak üzere 2 ayrı türbesi bulunuyor. 580 yıldır her gün on’larca hatta yüzlerce ziyaretçisi olan bu türbelerden hangisi gerçek? Hangisi temsili?

Sultan II. Murad zamanında Varna seferine katılan İstanbul'un fethi sırasında Akşemseddin ile birlikte Fatih Sultan Mehmed’in yanında yer alan Akbıyık Sultan’a ait türbe bilmecesi yaklaşık 580 yıldır bilmecesini koruyor.

PEKİ AKBIYIK SULTAN KİMDİR?

Sultan II. Murad Han zamanında 1437 yılında bir temlikname ile Bursa Yenişehir köylerinden biri Akbıyık Sultan’a verildi. Fatih Sultan Mehmed’te bu temliknameyi tasdik etti. Tarihi kayıtlara göre Akbıyık Sultan çok zengin olmuş, malının mülkünün hesabını bilemez hale gelmiştir. Şeyhi olan Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri ona dünya malı ile meşgul olmama¬sını söylemiş. O: "Dünya, ahiretin tarlasıdır" diyerek dışarı çıkarken sarığı düşmüş, bunu hocasının bir kerameti sayıp bir daha başına bir şey giymemiş ve dünya malı ile meşguliyetten uzaklaşmış, malını mülkünü muhtaçlara dağıtmıştır. Sonra da bu hatasını hocasına bağışlatmış, tasavvuf yolunda çok yüksek makamlara erişmiş ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri'nin sekiz meşhur halifesinden biri olmuştur.

İKİ TÜRBESİ VAR

Akbıyık Sultan, İnegöl Yenişehir havzasında yaşam sürmesi nedeniyle, kişiliği ile nesiller boyu hep iyiliklerle anılmış. Akbıyık Sultan’a ait İnegöl’e 14 km uzaklıkta yer alan Tekke Köyü’nde ve Osmangazi İlçesi Nalbantoğlu Mahallesi Akbıyık Caddesi’nde de adına birer türbe yapıldı.

Rivayete göre İnegöl’de ki türbe, evliyanın bu bölgede yaşayıp burada hayatını kaybetmesi üzerine kendisine verilen köyde defnedildi. Diğer rivayette ise türbenin yer aldığı yer Akbıyık Sultan’a ait olduğu söylenen evin içerisinde yer alıyor.

Rivayetler ne olursa olsun 580 yıldır hemen hemen her gün on’larca yüzlerce ziyaretçisi olan her iki türbede dualar ediliyor.