TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta heyecan dolu bir 7. hafta maçı, Bursaspor ile Ankara Demirspor arasında oynandı ve sonuç Ankara Demirspor'un lehine 2-0 oldu.

Maçın hakemleri şunlardı: Batuhan Gültek, Burak Gültek, Harun Reşit Güngör.

Bursaspor'un kadrosu şu şekildeydi: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Eren Tunalı, Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Eren Güler 60. dakika), Barış Dalkıran (Abdullah Tazgel 76. dakika), Mustafa Genç (Melih Sağlam 76. dakika), Emre Tepegöz (Çağatay Yılmaz 65. dakika), Yusuf Sertkaya, Burat Altındiş.

Ankara Demirspor'un kadrosu ise şu şekildeydi: Taha Cengiz Demirtaş, Ender Gör, Ümit Yasin Arslan, Gökhan Köseoğlu, Mustafa Fettahoğlu, Muzaffer Doğan (Halil İbrahim Esen 60. dakika), Barış Zeren, Yücel Candemir, Batuhan Süer, Mücahit Can Akçay, Burak Çolak (Osman Işıklı 72. dakika).

Maçta skorlar şu şekilde gelişti: Mücahit Can Akçay'ın 47. dakikada attığı golle Ankara Demirspor öne geçti, ve son dakikalarda Halil İbrahim Esen 87. dakikada bir gol daha atarak skoru 2-0'a taşıdı.

Maçın hikayesi kırmızı kartla da zenginleşti; Bursaspor'dan Furkan Emre Ünver 67. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Sarı kartlar da dağıtıldı: Eren Tunalı, Furkan Emre Ünver ve Yusuf Sertkaya Bursaspor'dan, Muzaffer Doğan, Ender Gör ve Osman Işıklı ise Ankara Demirspor'dan sarı kart gören isimlerdi. Bu sonuçla Ankara Demirspor, önemli bir deplasman galibiyeti elde etti ve maç sonunda sevinçle sahadan ayrıldı.