Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Adapazarı ve Akyazı ilçelerinde yapılan 4 ayrı operasyonda F.Y.(40), H.D.(58), U.E.Ö.(23), M.A.Ö(18), M.Y.(25), İ.K.(22) ve O.A.(24) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 408 gram skunk maddesi, 162.7 gram kokain maddesi, 5 adet sentetik ecza, 2 parça halinde 0.86 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 60 adet kenevir tohumu, 1 adet öğütücü, uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 630 TL, kokain içiminde aparat olarak kullanılan plastik levha ve rulo halinde 5 Euro, 1 adet telefon ele geçirildi.

