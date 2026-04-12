Eryaman Stadı’nda oynanan mücadele de ilk yarı 0-0 sonra erdi. İkinci yarı da etkili bir performans ortaya koyan İnegölspor, Hüseyin Afkan ile 71'nci dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskıyı artıran İnegölspor, 90+2’de Özcan Aydın ile farkı 2-0’a çıkardı. 90+5’te ise ev sahibi takım Mervan Yusuf Yiğit’le bulduğu golle skoru 2-1’e getirdi. Maç bu skorla sona ererken, İnegölspor Play-Off iddiasını son haftalara taşıdı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Ersin Erbay, Enes Samanlı, Ahmet Resuloğlu

İnegölspor: Emre Şeker, Ahmet Özkaya, Mete Sevinç, Orhan Aktaş, Enes Yılmaz, Kerem Dönertaş (Efekan Karayazı 90'), Taha Recep Cebeci (Burak Aydın 90'), Hüseyin Afkan (Özcan Aydın 78'), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Ruhan Arda Aksoy 78'), Yasin Ozan (Hasan Alp Altınoluk 21')

Ankaragücü: Görkem Cihan, İsmail Çokçalış, Muhammed Hüseyin Sevgili, Diogo Coelho, Osman Çelik, Mesut Kesik, Fatih Arhan, Arda Doğan (Mert Can 71'), Mervan Yusuf Yiğit, Arda Bayram (Batuhan Gürsoy 65'), Atakan Güner (Özgür Aktas 78')

Sarı kart: Kerem Dönertaş (İnegölspor 43'), Yusuf Tursun (İnegölspor 59'), Ahmet Özkaya (İnegölspor 68'), Arda Doğan (Ankaragücü 69'), Taha Recep Cebeci (İnegölspor 76'), Emre Şeker (İnegölspor 81'), Hasan Alp Oluk (İnegölspor 82'), İsmail Çokçalış (Ankaragücü 82'), Emre Keleşoğlu (İnegölspor 89'), Ruhan Arda Aksoy 90'),

Goller: Hüseyin Afkan (İnegölspor 71'), Özcan Aydın ( İnegölspor 90'), Mervan Yusuf Yiğit (Ankaragücü 90')