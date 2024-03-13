Bizim Toptan 2022 yılı Faaliyet Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen uluslararası “Vizyon Ödülleri”nde 3 ödül birden alarak büyük başarı kazandı.

Bizim Toptan, finansal rapor iletişimi alanında mükemmellik standartlarını belirleyen en saygın kurumlardan olan Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği (LACP) tarafından düzenlenen 2022-2023 Vizyon Ödülleri yarışmasında (Vision Awards), 2022 yılı Faaliyet Raporu ile 3 ödüle birden layık görüldü.

En itibarlı uluslararası halkla ilişkiler platformlarından ve rapor derecelendirme kuruluşlarından biri olarak kabul edilen Amerika merkezli LACP tarafından dünyanın dört bir yanından geniş bir katılımcı kitlesi ile 2002 yılından itibaren düzenlenen Vizyon Ödülleri Yarışması’na bu sene 20’den fazla ülkeden binin üzerinde rapor katıldı.

Yarışmada Bizim Toptan, perakende sektörü raporları arasında hem “yıllık faaliyet raporu” hem de “dijital/online rapor” kategorilerinde sektörün en iyisi seçilerek, en yüksek başarı seviyesi olan “Platin Ödül”ün sahibi oldu. Bizim Toptan’ın “Bizim Hikayemiz” raporu, yarışmadaki tüm şirketleri geride bırakarak, “Most Engaging Report Worldwide - Dünya Çapında En İlgi Çekici Rapor” ödülünü aldı. İlk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatımı, rapor finansalları, net mesaj ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde, Bizim Toptan, jüriden 8 başlığın 7’sinden tam puan alarak 100 üzerinden 99 puan ile dünyanın en iyi 100 raporu sıralamasında 24. sırada yer aldı.

“Başarılı geçirdiğimiz 2022 yılını Faaliyet Raporumuz ile aldığımız uluslararası ödülle taçlandırdık”

Bizim Toptan CEO’su Hüseyin Balcı, 2022 yılı Faaliyet Raporuyla ödül kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Halka açık bir şirket olarak, yatırımcı ilişkileri alanında her zaman şeffaf iletişimi ve dünyanın iyi uygulamalarını takip eden yönetimi benimsedik. İyi bir performans gösterdiğimiz 2022 yılına ait Faaliyet Raporumuz ile çok prestijli uluslararası bir kuruluştan önemli ödüller kazanarak başarımızı taçlandırmış olmaktan gurur duyuyorum. Yaptığımız yatırımlar, her geçen gün geliştirdiğimiz iş modelimiz ve büyüyen ekibimizle ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu faaliyetlerimizi anlattığımız raporumuzun kazandığı ödüllerle de işimizi ne kadar profesyonel ve kaliteli şekilde yaptığımızı bir kez daha gösterdik. Başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Klasik rapor formatının dışına çıkmak istedik; Dünya Çapında En İlgi Çekici Rapor ödülü bunu başarılı şekilde uyguladığımızı gösteriyor”

Bizim Toptan Yatırımcı İlişkileri Kıdemli Müdürü Işıl Bük, yatırımcı ilişkilerinin en kritik raporlamalarından olan faaliyet raporunda, 2022 yılı için farklı bir konsept denediklerini belirterek şunları söyledi:

“Mağaza çalışanı olmak emek gerektiren, özverili bir iş. Bizim Toptan mağazalarımızda gün çok erken saatlerde başlıyor ve geç saatlere kadar sürüyor. Biz de rapor konseptimize “Bizim Hikayemiz” ismini vererek mağazalarımızın bir gününü hikayeleştirdik. Şirketin Üst Yönetim ekibi olarak mağaza çalışanlarımızın formalarını giyerek çekimlerde rol aldık. Konseptteki amaçlarımızdan biri de Bizim Toptan’ın önemli bir değeri olan şirket kültürünü rapora yansıtmaktı. Dijitalleşmeye verdiğimiz önemi rapor içindeki bölümlere QR kod ile eklediğimiz ilgili videolarla yansıttık. Şirket çalışanlarının sıcak, iş birlikçi, kenetlenmiş kültürünü de üst yönetim olarak fotoğraflarda ve çekimlerin sahne arkası görüntülerinden oluşan videomuzda yansıtmaya çalıştık. Öncelikle tüm saha ve merkez çalışanlarımıza, sonra da bu farklı konseptte yer alarak destek veren üst yönetim ekibimize ve birlikte çalıştığımız reklam ajansımıza teşekkürlerimi sunuyorum.”