Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın 7.388,59 liradan alınırken 7.506,44 liradan satılıyor.
22 ayar altının alış fiyatı 6.753,99 lira, satış fiyatı ise 7.074,14 lira olarak kaydedildi. 14 ayar altın 4.067,53 liradan alınırken 5.353,89 liradan satışa sunuluyor.
Çeyrek altın 12.101,00 liradan alınırken 12.252,00 liradan satılıyor. Çeyrek eski altının alış fiyatı 12.064,00 lira, satış fiyatı ise 12.214,00 lira seviyesinde.
Yarım altın 24.203,00 liradan alınırken 24.489,00 liradan satışa sunuluyor. Tam altın ise 48.257,00 liradan alınırken 48.746,00 liradan satılıyor.
Kaynak: HABER MERKEZİ