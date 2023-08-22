Trajik bir olay meydana geldi. Başıbüyük Mahallesi ile Balıbey Mahallesi arasındaki yolda, 45 ZR 777 plakalı bir araç tarla içindeki bir ağaca çarptı. Olay yerine gelen vatandaşlar, aracın içinde hareketsiz yatan bir kişi fark etti ve hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletti. Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, aracın kapıları kilitli olduğu için camı kırarak içeri girdi. Araçta bulunan şahsın, şoför koltuğunda hareketsiz yattığı ve boynunda kesikler bulunduğu belirlendi. Ne yazık ki, şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede, ölen kişinin kimliğini 46 yaşındaki Erhan Yalçınkaya olarak belirledi. Araç içinde, yeni alınmış ve kılıfından çıkarılmış bir bıçak bulundu.

Manisa'da yaşanan olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğuna dair henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Jandarma ekipleri, detaylı incelemelerini sürdürüyor ve olayın ardındaki nedenleri aydınlatmaya çalışıyor.