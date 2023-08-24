Gerçekleşen trajik olayın ardından korkunç detaylar gün yüzüne çıktı. 16 Ağustos Pazar günü saat 05.00 sularında meydana gelen olay, başlangıçta sadece bir boğulma vakası olarak görünse de, derinlemesine yapılan incelemeler cinayet izlerini ortaya çıkardı.

İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis, Ocaklar Kırsal Mahallesi'ne hızla ulaştı. İskele bölgesinde alkollü bir kişinin denize düştüğü ve boğulduğu haberi üzerine harekete geçen ekipler, olay yerinde detaylı incelemelerde bulundu. Denizden çıkarılan genç adamın, 25 yaşındaki Şanlıurfa doğumlu Adbülillah Karakaş'ın cansız bedeni olduğu belirlendi. Ancak, otopsi raporu için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bursa Adli Tıp Kurumu, gerekli incelemeleri tamamladıktan sonra ölüm raporunu hazırlarken, aynı zamanda Abdülillah Karakaş'ın cenazesini memleketi Şanlıurfa'ya gönderdi. Ölümün başlangıçta boğulma olarak göründüğü ancak daha sonra cinayete işaret ettiği anlaşıldı. Gizli bir tanığın polise verdiği ifadeye göre, tanık olayı tesadüfen gözlemlemiş ve Abdülillah Karakaş'ın denizden çıkmak istediği sırada başına bir şişe ile vurularak suya itildiğini belirtti.

Erdek Cumhuriyet Savcılığı, olayı derinlemesine soruşturdu ve ilk aşamada 3 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma sonucunda, Abdülillah Karakaş'ın ölümünden sorumlu tutulan Tutku Balcı (30) tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık, olayın boğulma değil cinayet olduğunu iddia ettiği dosyada, adı geçen 2 kişinin hala arandığını açıkladı.

Ocaklar Kırsal Mahallesi'nde yaşanan bu olay, başlangıçta sıradan bir boğulma vakası gibi görünse de, detaylı soruşturma ve gizli tanığın ifadesi sayesinde korkunç bir cinayetin aydınlatıldığını ortaya koydu. Soruşturma devam ederken, olaya karışan diğer şüphelilerin bulunması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.