Yangının nasıl çıktığına dair ortaya atılan yeni bir iddia, olayın ihmallerle dolu bir felaket olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında, yangının çıkış nedenine dair çarpıcı detaylar paylaştı.

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, olayın hemen ardından yaptığı açıklamada, yangının çıkış noktası olarak otelin 4. katında yer alan restoranı işaret etmişti. İsmail Saymaz’ın yazısında ise olayın detayları şöyle aktarıldı:

Personelin Mangal İhmali: İddiaya göre, otel çalışanları 4. kattaki mutfakta mangal yakmış ve gece mangalı tam söndürmeden uyumuş. Bu ihmalkarlık, facianın başlangıcı oldu. Yangın başladığında personelin çığlıklarla uyandığı ve kaçmaya çalıştığı belirtildi.

İsmail Saymaz, otel yönetiminin olaydan bir gün önce 70 metrekarelik kafeterya için uygunluk raporu istediğini ve belediyenin bu raporu 2 Ocak’ta verdiğini yazdı. Ancak yangının kafeteryada değil, otelin 4. katındaki mutfak ve restoranda başladığı ortaya çıktı.

Belediyeye Suçlama: Bakanlık, kafeterya için verilen onayı tüm otele verilmiş gibi gösterip, sorumluluğu belediyeye yıkmaya çalışıyor.

Kafeterya Değil, Restoran: Yangının zemindeki kafeteryada değil, restoran ve mutfakta çıkması, olayın asıl nedeninin başka bir ihmalkarlık olduğunu gösteriyor.

Facianın yaşandığı yangın ancak 11 saatte söndürülebildi. Yangından gelen görüntüler ve belgeler, ihmal zincirinin boyutlarını ortaya koyarken, “Bu olay nasıl yaşandı?” sorusuna verilen cevaplar, kamuoyunda tepkilere yol açtı.

Halkın Vicdanını Sızlatan Olay

Kartalkaya’daki yangın faciası, sadece can kayıplarıyla değil, aynı zamanda olayın ardındaki ihmal iddialarıyla da gündemden düşmüyor. Olayın detayları aydınlatıldıkça, yaşanan trajedinin önlenebilir bir felaket olduğu anlaşılıyor.