Afad'ın açıklamasını hemen ardından Naci görür ilk sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 23.38'de merkez üssü Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin derinliği 8.65 kilometre olarak belirlendi.

6.8 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Deprem sonrasında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Naci Görür, Edremit Körfezinde, Ege Denizinde, Edremit Fay Zonunda 5,3 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney kolunu temsil ediyor. Bu körfezde 1944 yılında 6,8 büyüklüğünde korkutucu bir deprem olmuşu. Marmara bölgesi ve kuzey Ege genelde stres biriktiriyor" ifadelerini kullandı.