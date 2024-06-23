Botoksun estetik uygulamalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. İlknur Altaylı Ener, migren tedavisinde de başarıyla kullanıldığını söyledi.

Migrenin, baş ağrısının en sık görülen türlerinden biri olup hastaların iş ve sosyal yaşamlarını ciddi oranda düşüren rahatsızlıklardan biri olduğunu ifade eden Medicana Bursa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. İlknur Altaylı Ener, "Clostridium Botulinum bakterisinin ürettiği Botulinum toksin yani halk arasında bilinen ismiyle botoks estetik uygulamalar başta olmak üzere birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılabilmektedir. Migren botoksu, migrenin tedavisinde öne çıkan konforlu yöntemler arasında yer almaktadır. Dünya nüfusunu yüzde 2 ile yüzde 15‘ini etkilemektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat fazla görülmektedir. Migren tedavisi çeşitli medikal basamakları içerir. En az 3 ay boyunca, her ay 15 veya daha fazla günde migren ağrıları yaşıyorsanız, migren ilaç tedavileri artık yetersiz kalıyor, ağrılarınız da beklenen azalmayı sağlamıyor ve yaşam kalitenizde istenilen düzelmeyi sağlamıyor ise, migren botoksu ile bu ağrılarınızdan kurtulmanız mümkün olabilir. Botoksu, kronik migren teşhisi alan, bir ayda en az 8 migren atağı yaşayan kişilerin hiç düşünmemesi gerekiyor. Ayrıca bir ayda 15 veya daha fazla günde baş ağrısı yaşayan, gerilim tipi dahil tüm hastaların botoks ile kendini mutlu etmesi gerekmektedir" dedi.

Botoksun birçok nörolojik hastalık tedavisinde kullanıldığını belirten Uzm. Dr. Ener, "Uzun yıllardır kullanılmakta iken 2010 yılından itibaren FDA onaylı olarak kronik migrenin önleyici tedavisinde oldukça etkin bir yöntem olarak yerini almıştır. Botoks tedavisi ile kronik migren ataklarının sıklığının azaldığı bu hastaların tedaviden oldukça fayda sağladığı ve yaşam kalitesinin ciddi şekilde arttığı birçok çalışmada kanıtlanmıştır. Migren botoksu tedavisi sadece 15 dakika sürer ve klinik muayene odasında yapılır. Başın belirli bölgelerine küçük dozlar halinde uygulanır. Enjeksiyon sırasında çok ince iğneler kullanılır ve hasta ağrı hissetmez. O bölgede kas kasılmalarını ve sinir uçlarında ağrı iletiminde yer alan kimyasalların salınımını engeller. Migren botoks uygulamalarında genel prosedür 3 ay ara ile 3 tedavi dozudur" şeklinde açıkladı.

Migren botoks uygulaması sonrası yapılması gerekenleri sıralayan Ener, "2 gün boyunca kan sulandırıcılardan, sıcak su, hamam, sauna ve ağır sportif faaliyetlerden kaçınmak gerekmektedir. En önemli hususlardan birisi migren botoksu uygulama ihtiyacı bir nöroloji hekimi tarafından koyulması ve nöroloji hekimi veya bu konuda eğitim almış bir hekim tarafından uygulanması konusudur" dedi.