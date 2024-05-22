Mustafa Bozbey, Belediyenin ardından CHP İnegöl İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Burada gazetemize özel röportaj veren Başkan Mustafa Bozbey, Yıldırım Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bayraktar’ın sorularını cevapladı.



BOZBEY, TABAN İLE NE GÖRÜŞTÜ?

Toplantı da neler konuşulduğunu anlatan Başkan Bozbey, “Bugün sabahtan bu saate kadar İnegöl'deyiz ve İnegöl'de bundan sonra da sık sık bizi göreceksiniz zaten. Neden? Çünkü kentimizde Bursa'mızın dördüncü büyük ilçesi. Üstelik sanayisi olan, turizmi olan ve birçok ihtiyacı da sosyal ihtiyaçlar, kültürel ihtiyaçları başta olmak üzere, ihtiyaçları olan bir ilçemiz. Bu anlamda bizim hep radarımızda olacak. Aynı zamanda İnegöllülerin de gülümsemesi için hazırlayacağımız o projelerle birlikte de hep beraber burada geldiğimizde de beraber gülümseyeceğiz. O gün stratejik planla ilgili biz 17 ilçemizin bütünsel olarak bir arada bulunması gerektiğini ve 17 ilçemizle birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin stratejik planını yapmayı hedefliyoruz ve bütüncül düşünüyoruz. Bu anlamda dış ilçelerden başlayalım dedik ve kararımızı öyleydi. Dış ilçelerin en büyüğü de İnegöl ve İnegöl'den başladık. Ben Alper başkanımıza teşekkür ederim. Heyetiyle birlikte bizi karşıladılar. Büyükşehirde ilgili taleplerini oradaki düşündüklerini, İnegöl ile ilgili düşündüklerini paylaştılar. Bizim kendi ekibimizde vardı. Hepimiz not ettik ve tekrar yine bir araya gelecekler. Ama tabi bunlar hem siyasal anlamda, aynı zamanda da bütçesel anlamda da bunların altyapısı oluşacak ve bu şekilde bu stratejik plana girecek, önümüzdeki 5 yıl boyunca bunları hem İnegöllüler hem de bizler takip eder duruma geleceğiz” dedi.