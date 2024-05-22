Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ile Paris Olimpiyatları öncesinde 1 yıllık sözleşme imzaladı. Paris’te Türkiye’yi ve Balıkesir’i temsil edecek olan Yasemin Adar, desteklerinden dolayı Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor 2 kez dünya, 7 kez Avrupa şampiyonu olan, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ile Paris Olimpiyatları öncesi 1 yıllık sözleşme imzaladı. Ali Hikmet Paşa Spor Tesisleri’nde atılan imzaların ardından açıklama yapan Yasemin Adar Yiğit “2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi ve memleketim Balıkesir’i temsil edeceğimden dolayı çok gururluyum. Desteklerinden dolayı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü’ne ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

“Gönlümüz Yasemin’le olacak”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın talimatıyla, milli güreşçi Yasemin Adar Yiğit ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Burç Özoğuz ise, “Bugüne kadar başarılarıyla göğsümüzü kabartan Yasemin Adar Yiğit ile yeniden anlaşmaya varmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Paris Olimpiyatları’nda kulübümüzü ve Balıkesir’imizi en iyi şekilde temsil edeceğine inancımız tam. Gönlümüz Yasemin’le olacak. Birlikte nice zaferler kazanmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.