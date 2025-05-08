Bozbey, açıklamasında bu müdahalenin hem hukuksuz hem de sonuçsuz kalacağını vurguladı.

Mustafa Bozbey paylaşımında, “Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu'nun X hesabına getirilen engeli kınıyoruz. Bu çabalar hem hukuksuz hem beyhudedir. Ne Ekrem İmamoğlu'nun fikirlerine zincir vurulabilir ne de bir hesaba erişim engeli getirdiniz diye milletimiz Ekrem Başkan’ı bir an olsun unutur” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında adalet vurgusu yapan Bozbey, “Adalet gelecek, milletimiz bu sansür devrini bir daha açılmamak üzere kapatacaktır” dedi. Bozbey, sözlerini “Hepimiz Ekrem İmamoğlu'nun sesiyiz” diyerek tamamladı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.