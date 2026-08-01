Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak'ta yer alan bir apartman dairesiyle ilgili gelen şikâyetleri değerlendirerek, çöp eve dönüşen adreste temizlik çalışması yaptı.

Apartman sakinlerinin kötü koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı ihbarların ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri adreste inceleme gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde dairenin çöp eve dönüştüğü belirlenince yasal süreç başlatıldı.

Savcılıktan gerekli izinlerin alınmasının ardından Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekiplerinin eşliğinde adrese müdahale etti. Çalışmalar sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler, 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü'ne sevk edildi.

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından evde dezenfeksiyon ve kapsamlı hijyen çalışması gerçekleştirildi.