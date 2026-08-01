Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, faili meçhul suçların aydınlatılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 17 yıl önce çöp konteynerinde ölü bulunan bir kız bebeğe ilişkin dosya ile Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2022 yılında işlenen Eyyüp Özbadem cinayetinin çözüme kavuşturulduğunu açıkladı. Bakan Tunç, hiçbir dosyanın kaderine bırakılmayacağını vurguladı.

İKİ FAİLİ MEÇHUL DOSYA ÇÖZÜLDÜ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Tunç, faili meçhul suçların aydınlatılmasının, suçluların adalet önünde hesap vermesi, "cezasızlık algısı"nın ortadan kaldırılması ve vatandaşların hukuk sistemine duyduğu güvenin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Çözülen her dosyanın mağdur yakınlarının acısını bir nebze olsun hafiflettiğini ifade eden Tunç, "Bu anlayışla, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda, geçmiş yıllarda işlenen ve kamu vicdanında derin izler bırakan suçların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir." dedi.

17 YILLIK BEBEK CİNAYETİNDE BİYOLOJİK BABA BELİRLENDİ

Bakan Tunç'un paylaştığı bilgilere göre, 10 Mayıs 2009 tarihinde Bandırma'da bir çöp konteynerinde poşet içerisinde bulunan kız bebeğin ölümüyle ilgili soruşturmada bebeğin annesi daha önce tespit edilerek 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ancak bebeğin babasının kimliği ve olaydaki rolü uzun yıllar boyunca belirlenememişti.

Dosyanın yeniden ele alınması sırasında poşet üzerinde yapılan kriminal incelemede şüpheli U.C.'ye ait parmak izi tespit edildi. Tanık ifadeleri, cezaevi ziyaretçi kayıtları, teşhis işlemleri ve Adli Tıp Kurumu'nun DNA incelemesi sonucunda U.C.'nin bebeğin biyolojik babası olduğu belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan U.C., "çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

EYYÜP ÖZBADEM CİNAYETİNDE 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakan Tunç, Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 Haziran 2022 tarihinde motosikletli saldırganlar tarafından öldürülen Eyyüp Özbadem'e ilişkin dosyanın da yeniden incelendiğini duyurdu.

HTS ve baz kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri, kriminal raporlar, tanık anlatımları ile ifadelerdeki çelişkilerin birlikte değerlendirilmesi sonucunda cinayetin H.A.'nın azmettirmesiyle B.G. ve S.B. tarafından işlendiği, M.A. ile O.K.'nin ise faillere yardım ettiği tespit edildi. Soruşturma kapsamında ayrıca olay öncesine ait kamera kayıtlarının M.Ö. ve U.Ö. tarafından silinerek delillerin gizlendiği belirlendi. Düzenlenen operasyonda cinayetle bağlantılı 5 şüpheli tutuklanırken, delilleri gizledikleri tespit edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

"HİÇBİR DOSYA KADERİNE BIRAKILMAYACAK"

Her iki dosyanın aydınlatılmasında görev alan Bandırma ve Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılıkları ile emniyet birimlerine teşekkür eden Bakan Tunç, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Aziz milletimiz şunu bilmelidir ki üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, hiçbir dosya kaderine bırakılmayacak, hiçbir mağdurun ve masumun hakkı sahipsiz kalmayacaktır. Delillerin izini sabırla sürecek, faili meçhul dosyaların üzerindeki karanlığı tek tek kaldıracağız."