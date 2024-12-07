Bozüyük Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Başkanlığında yapıldı.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi Meclis Salonu’nda yapılan toplantıda 4 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin ilk sırasında yer alan “Bilecik Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 25 yıllığına bedelsiz tahsisi yapılan, Çarşı Mahalle 413 ada 10 ve 138 parselin, tevhiden ifrazı sonucu yeni oluşan; Çarşı Mahalle 413 ada 142 parselde ve 413 ada 143 parselde yer alan, Bozüyük Belediyesi adına kayıtlı hisselerinin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne 25 yılı geçmemek üzere bedelsiz tahsisinin yenilenmesi talebi görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Ardından “Belediye sınırları içinde bulunan kamusal alanların satış yapmak veya sair maksatlarla belediyemizden usulüne uygun izin alınarak işyerleri sahipleri veya kiracılarınca işyerlerinin önündeki arkasındaki, yanındaki kamusal alanların uzun süreli olarak kullanılması halinde ilgililerden aylık metrekare olarak, 01 Ocak 2025 tarihinden uygulanmak üzere alınacak kamusal alan kullanım ücretinin 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 97.maddesine göre belirlenmesi konusu görüşülerek oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi.

Gündemin 3. maddesinde yer alan; Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren T.C. Bilecik İli Bozüyük Belediyesi Nakdi Yardım Uygulama Yönetmeliği kapsamında belediyeye müracaat eden ve yapılan değerlendirme sonucu yardım yapılmasına karar verilen kişilere 2025 mali yılı içerisinde ödenecek olan aylık yardım miktarı konusu oy birliği ile Plan ve Bütçe Komisyonuna sevk edildi. Toplantıda son olarak Belediye İmar Komisyonuna sevk edilen konular görüşülerek karara bağlandı.

Başkan Bakkalcıoğlu gündemin tamamlanmasının ardından muhtarlarla görüşerek istek ve taleplerini dinledi. Bozüyük Belediye Meclisi yeni yılın ilk toplantısını 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 15:00’te yapacak.