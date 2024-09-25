Geçtiğimiz sezon zorlu mücadelelerin ardından şampiyon olarak Türkiye Voleybol Federasyonu KFC Kadınlar 1. Lig’e yükselen Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın 2024-2025 sezonu için tanıtım programı düzenlendi.

Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’nde yapılan programda misafirlere Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı oyuncuları, teknik heyeti, yeni sezon takım forması ve takım sponsorları tanıtıldı. Program saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Ardından misafirlere kulübün voleybol altyapı faaliyetleri ve elde ettikleri başarılar hakkında bilgi verildi. Programın devamında bu başarılı alt yapılarda yetişmiş ve şampiyon takımda yer almış bir sporcu olan Melike Çalkan yaptığı konuşmada duygularını paylaşarak, şunları söyledi: “Her birimiz takım olarak bir araya geldiğimizde daha büyük başarılar elde edebiliriz. Hedeflerimize ulaşmak için birbirimizi desteklemeli ve birlikte ilerlemeliyiz. Voleybol sadece bir spor değil, aynı zamanda bizi bir araya getiren bir tutku. Gelin bu yolculuğun keyfini çıkaralım ve birlikte büyüyelim.”

Daha sonra şampiyonluk sürecini anlatan kısa video coşkuyla izlenirken Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Başkanı Mehmet Türe sahneye gelerek misafirlere hitaben bir konuşma yaptı. Başkan Türe konuşmasında

“Bu gece burada, büyük bir heyecan ve gururla bir araya geldiklerini belirterek “ Büyük hayaller ile çıktığımız bu yolda, Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü olarak bu yıl KFC 1.ligde mücadele etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Bir takımın parçası olmak, zorluklara birlikte göğüs germek, zaferleri ve mağlubiyetleri birlikte yaşamak, insanlar arasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik farklılıkları ortadan kaldırır. Aynı amaç için mücadele eden bir topluluğun parçası haline getirir. Bu yüzden ilçemizde bu birleştirici ruhu oluşturmak için çalışıyoruz. Bugün hedeflerimize bir adım daha yaklaştık ve 1. ligde mücadele edecek bir takım oluşturduk. 1’inci ligde ilçemizi temsil edecek olmamız, yalnızca bir sportif başarı değil, aynı zamanda burada yetişen yeteneklerin, sporcularımızın ve sizlerin desteğiyle mümkün olmuştur. Bu başarıyı hep birlikte kucaklıyoruz. Çünkü biliyoruz ki bir takım sadece sahada değil, tribünde ve arkasındaki toplulukla büyür. Gelecek dönemde, bu başarıyı daha da ileriye taşımak ve ilçemize yeni zaferler kazandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem sporcularımızın hem de bu kulübe gönül veren herkesin desteğiyle nice başarılar elde edeceğimizden eminim” dedi.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük halkının kadın voleybolunu çok sevdiğini belirterek “Bizim maçlarımızda 2. ligde oynarken 3 dönem 2. ligdeki mücadelemizin sonunda şampiyon olduk, bunu yaparken 1.500 kişilik kapalı sahanın tribünlerinin devamlı çakılı olduğunu gördük. Ama çok güzel bir yanı vardı, kadın, çoluk çocuk, erkek komple Bozüyük oradaydı. Bakın şunu net söyleyeyim, biz Playoff maçlarına gittiğimizde de buradaki maçlarda da federasyon temsilcileri bile Bozüyük’ün, Bozüyük halkının seyirci olarak, destekçi olarak takımın arkasında durmasını hayretle karşılıyorlardı. Türkiye’de benzer örneği az görülen bir şey diye, onun için çok doğru hamleler yaptığımıza, doğru bir yolda olduğumuza inanıyorum. Tabii bunu yaparken sadece şu an burada duran kıymetli takımımız oyuncuları ve onlarla bir mücadele yapıp kazanmak için değil, biraz önce seyrettik. Bozüyük’ün kızları minikten ortaya daha yetişkine kadar çeşitli turnuvalarla yıllardır başarı elde ediyorlar. Yani Bozüyük’teki genç kızlarımızın ileride bu kızlarımızın içinde bir tane Melike ile değil, belki daha çok sayıda oyuncuyla yer alacağına ben yürekten inanıyorum” dedi.

Bu sezon zorlu bir sene olacağına dikkat çeken Başkan Bakkalcıoğlu “Birinci lig zor bir şey, yani hani o Sultanlar Ligi var ya onun bir altı. Çok dev rakipler var, İstanbul’da 4 tane takım var, mesela ilk maçımız 6 Ekim’de İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin takımıyla olacak. Buna benzer rakipler var, örneğin Çanakkale var, Çanakkale’de bazı ilçeler var, İzmir’de Göztepe ve Karşıyaka var, seyircileri agresif takımlar var. Bodrum var. Bunlarla bir mücadele sürecine gireceğiz. 12 takımımız var grubumuzda, 11 rakibimizle 6 Ekim’de başlayan süreçte inşallah çok başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Hocamız U 17 Milli Takımımızın antrenörüdür aynı zamanda. Bozüyük gibi Anadolu’da bir ilçe takımına antrenör olarak gelmeyebilirdi. Onu bu güzel katkılarından dolayı yürekten kutluyorum. Diğer arkadaşlarımızı da, oyuncularımız da öyle hepsiyle görüşmelerle kurduğumuz bu kadro inşallah bu yıl çok büyük bir başarı elde edecek” diye konuştu.

Başkan Bakkalcıoğlu’nun konuşmasının bitiminde “Bizim Kızlar” Başkan Bakkalcıoğlu’na takımın formasını hediye etti. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın 2024-2025 sezonu için düzenlenen tanıtım gecesi hatıra fotoğrafı çekinilmesi ve kokteyl programının ardından sona erdi.