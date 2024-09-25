Bilecik’te köy köy dolaşıp vatandaşları dinleyen Vali Şefik Aygöl gönülleri fethetmeye devam ediyor.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Yaptığı köy ziyaretleriyle vatandaşın sorunlarını ve taleplerini kendilerinden dinleyen Vali Aygöl, son olarak Bözüyük’ün Kapanalan ve Pazaryeri ilçesinin Karaköy köyünü ziyaret etti.

İlk olarak köylerdeki okulları ziyaret eden Vali Aygöl, gelen talepler doğrultusunda köylerin gelişimi için atılacak adımları değerlendirdi. Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri tek tek dinlenerek çözüme yönelik çalışmalar başlatıldı.

Vali Aygöl yaptığı konuşmada: “Devletimiz Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın hep yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bunun en güzel örneklerinden biri de Ahıska Türkü vatandaşlarımızın geçmiş dönemlerde Kapanalan köyüne yerleştirilmesidir. Devletimizin şefkat eli daima vatandaşlarımızın üzerinde olacaktır. Bu vesileyle köy ziyaretlerimize ara vermeden devam edeceğimizi, vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına daima çözüm bulacağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

Vali Şefik Aygöl’e köy ziyaretleri kapsamında Pazaryeri Kaymakamı ve Bozüyük Kaymakam Vekili Ahmed Tayyib Kahraman, eşlik etti.