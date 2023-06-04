Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 Yılı Hac Organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek hacı adayları Bozüyük Kasımpaşa Camii önünde yapılan program ardından dualarla uğurlandı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - 2023 yılında hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlayan Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki hacı adayları Kasımpaşa Camii önünde yapılan törenle kutsal topraklara uğurlandı.

Programa Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, Din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı.

Soğukpınar Cami İmam Hatibi Nail Aydın'ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Bozüyük Müftüsü Muammer Ölmez, "Bizler, Milletimiz gelecek nesillerimiz için sizlerden kutsal topraklarda dua etmenizi istiyoruz. Çıktığınız bu yolculuk mübarek. Sizlerin yerinde olmak isteyen çok insan var. Hac meşakkatlidir. Hac zor bir ibadettir. Allah sabrını ve kolaylığını versin inşallah. Rabbim hayırlı bir şekilde gidip, gelmeyi sizlere nasip etsin" diye konuştu.

Hacı adayları Bozüyük Müftüsü Ölmez’in yaptığı duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere Bozüyük ’ten ayrılarak Bilecik'e topluca hava limanına gitmek üzere uğurlandı.