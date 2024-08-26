BSH’nin dijital geleceğini şekillendirecek, yenilikçi çözümler geliştirecek ve çalışanlarının dijital yetkinliklerini en üst düzeye çıkaracak olan ‘Future Lab’ inovasyon merkezi kapılarını açtı.

BSH Ev Aletleri Türkiye, dijital dönüşüm yolculuklarında önemli bir adım daha atarak "Future Lab" inovasyon merkezini hayata geçirdi. Şirket, dijital dönüşüm ekibi önderliğinde kurulan laboratuvar ile bugünün ve geleceğin teknolojilerini etkin ve verimli bir şekilde kullanırken çalışanlarına yeni yetkinlikler sağlayacak ve kendi dijital dönüşüm çözümlerini üretecek.

Şirketin Çerkezköy yerleşkesinde bulunan laboratuvarda, 5G yazılım ve donanım teknolojileri, bilişim ve operasyonel teknoloji (IT/OT) bağlantıları için Programlanabilir Mantıksal Denetleyici (PLC) Programlama, Endüstriyel Edge donanım kabinleri, Veri Denetimi ve Gözetimi için Süpervizör Kontrolü (SCADA) Sistemleri, enerji analizörleri, sensör teknolojileri, kamera teknolojileri, enerji yönetim sistemleri, kodsuz analitik sistemleri ve bütünleşik operasyon yönetimi (UNS) teknolojileri gibi birçok ileri teknoloji ve sistemi ile çalışmaların yanı sıra makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI) uygulamaları da geliştirilebiliyor.

Çalışanların bilgi ve becerileri geliştiriliyor

Yapılan açıklamaya göre, Future Lab şirketin teknolojik yeniliklere adapte olma hızını artırırken, çalışanların dijital yetkinliklerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu amaçla tüm şirket çalışanlarına yönelik üç ana kategoride eğitim programları sunuluyor. Mühendisler için yazılım ve donanımların detayına inen teknik eğitimler, müdürler için sistem odaklı eğitimler ve üst düzey yöneticiler için ise dijital liderlik eğitimleri BSH Dijital Dönüşüm ekibi tarafından tasarlandı. Eğitim programları, çalışanların dijital yetkinliklerini güçlendirirken şirketin de dijital inovasyon kapasitesini yükseltiyor.

İş birlikleri ve yenilikçi çözümler için cazibe merkezi

Future Lab’de daha önce başarıyla yürütülen Copilot çalışmaları ve üretici yapay zeka (GenAI) ile yapılan PLC Programlama, uçtan uca izlenebilirlik uygulamaları bulunurken merkezde, bu tür projelerin geliştirilmesi ve yeni dijital çözümlerin üretilmesi alanında çalışmalar devam ediyor. Farklı bölümlerden katılan çalışanlarla bugüne kadar yalın üretim ve sürdürülebilirlik dijital omurga sistemleri, endüstriyel edge uygulaması ile plastik enjeksiyon makinalarında anomali tespiti ve önleyici bakım uygulamaları, 5G ile depo ve iç lojistik yönetimi gibi projeler hayata geçirildi. Türkiye dijital laboratuvarından çıkan bu uygulamalar şirketin global çözümleri içerisinde yerini alıyor.

Future Lab, girişimciler ve teknoloji şirketleri ile dinamik iş birlikleri sağlarken, aynı zamanda akademik kurumlarla güçlü iş birliği fırsatları sunuyor. Bu iş birlikleri, akademik araştırmalarla pratik endüstri uygulamaları arasında köprü kurarak eğitim ve uygulamalı deneyim imkanı tanıyor.