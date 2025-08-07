Yapılan açıklamada, sahte Nitelikli Elektronik Sertifika (NES) vakalarıyla ilgili detaylı incelemelerin ardından, Ağustos 2024 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma sürecinin yürütüldüğü belirtildi.

BTK’nın teknik çalışmaları kapsamında, tespit edilen 35 sahte e-imza hızlıca iptal edilirken, ardından yapılan ilave taramalarda 9 sahte imza daha sistem dışına çıkarıldı. Bu kapsamda elektronik imza süreçlerinde kullanılan güvenlik altyapısı güncellenerek daha sıkı önlemler devreye alındı.

Vatandaşların farkındalığını artırmak adına, tüm NES sahiplerine T.C. kimlik numaralarına kayıtlı mobil telefon numaraları üzerinden, Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı (ESHS) unvanını içeren başlıkla bilgilendirici SMS gönderildi.

Gönderilen mesajlarda, kişilerin kendi adlarına düzenlenen güvenli e-imzaların E-Devlet kapısındaki “Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama” hizmeti üzerinden kontrol edilebileceği ifade edildi. Vatandaşlar, sorgulama işlemini https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden gerçekleştirebiliyor.

BTK, dijital sahteciliğe karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadesiyle son buldu.