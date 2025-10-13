10.10 Dünya Balıkesirliler Günü bu yıl ilk defa Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın liderliğinde üç gün süren bir programla kutlandı. Başkan Akın’ın Dünya Balıkesirliler Günü’nde açılışını gerçekleştirdiği Cumhuriyet Meydanı 2. Etap ve Cumhuriyet Rölyefi, vatandaşlardan tam not aldı. Üç gün süren etkinlik ve konserlere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İstanbul, Bursa, Manisa ve İzmir’de yaşayan Balıkesirliler de bu özel günde kutlamalara katılmak için Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz otobüs seferleriyle memleket hasretini giderdiler. Yediden yetmişe herkesin doyasıya eğlendiği programları değerlendiren vatandaşlar, "Şehrimize yakışır çok güzel bir organizasyon oldu. Ahmet Akın Başkanımıza her şey için teşekkür ederiz" diyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Kadın emeği Cumhuriyet Meydanı’nda hayat buldu

Cumhuriyet Meydanı’nda 10 Ekim’den itibaren üç gün boyunca hizmet veren Kadın Emeği Çarşısı’nda yöresel ürünlerden el emeği eserlere kadar birçok stant vatandaşların ilgisini çekti. Kadın girişimcilerin hazırladıkları el emeği ürünleri inceleme ve alışveriş yapma fırsatı bulan ziyaretçiler, sonrasında meydanda gerçekleşen çocuk etkinlikleri ve halk oyunları gösterileriyle keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar da aileler de doyasıya eğlendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin ikinci gününde Cumhuriyet Meydanı’ndaki çocuk etkinlikleri, halk dansları gösterileri ve müzik konseri yoğun ilgi gördü. Pamukçu Bengi ekibi tarafından sunulan gösteri de vatandaşlardan büyük alkış aldı. Etkinliklerin üçüncü gününde de çocuk etkinlikleri ve müzik konserleriyle Cumhuriyet Meydanı binlerce kişiyi ağırladı.

Ünlü sanatçılardan eşsiz konserler

10.10 Dünya Balıkesirliler Günü’nde Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’nde Onur Yaman’ın sahne almasının ardından Ali Çakar da en sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendirdi. 11 Ekim Cumartesi günü Kirpi Bülent, klarnetiyle benzersiz bir performans sergiledi. Aynı gün gerçekleşen Sabahattin Gülümser konserinde de vatandaşlar salonu doldurdu. Kutlama programının son gününde Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinlikler Avlu’da Dursunbey Barana Topluluğu’nun Balıkesir’in köklü kültürünü yansıtan gösterisiyle devam etti. Programın finalini Balıkesirli Türk Sanat Müziği sanatçısı İsmail Özkan yaptı. Özkan, en sevilen şarkılarını seslendirirken vatandaşlar da eserlere hep bir ağızdan eşlik etti.

"Ahmet Başkan’ımız bizleri çok sevindirdi"

Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında Başkan Akın’ın dolu dolu bir program hazırladığını söyleyen vatandaşlar, bu yıl etkinlikleri çok beğendiklerini ifade ettiler.

Çok güzel bir program olduğunu söyleyen Çetin Aslanhan, "Üç gün süren çok güzel bir etkinlik oldu. Dünya Balıkesirliler Günü kapsamında düzenlenen tüm etkinliklere katılmaya çalıştım. Başkanımıza bu etkinlikleri bizlere yaşattığı için çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.

Etkinlikleri çok beğendiğini söyleyen Osman Allaç, "Organizasyonlar çok iyi düşünülmüş. Balıkesirlilerin etkinliklerde yer alması da çok iyi" dedi.

Nurdan Allaç, "Ahmet Başkan’ımızdan çok çok memnunuz. Bu şekilde insanlara içten ve samimi davranması, gençlerle iç içe olması çok güzel. Etkinliklerin hepsini çok beğendi. Ahmet Başkan’ımız bizleri çok sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Böyle bir kutlama programı oluşturulduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Gülbin İçlioğlu, "Bizler Balıkesirli olarak gurur duyduk." derken etkinliklerin şehrin tanıtımına da katkı sağladığını ifade etti.