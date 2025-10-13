BASKF Başkanı Çetin Yıldız, Başkan Vekili Sezai Çelik, Yönetim Kurulu Üyeleri Ragıp Akkaya, Erdal Bayraktar ve Tahsin Semiz'in hazır bulunduğu toplantı başkanlık ofisinde basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Oldukça verimli geçen toplantıda Amatör Spor Kulüplerinde yaşanan saha ve tribün sorunları masaya yatırıldı.

BASKF Başkanı Çetin Yıldız, Bursa merkez ilçeleri dışında en çok spor kulübü olan ilçenin İnegöl olduğunu söyledi. İnegöl'ün Türk sporuna sporcu yetiştirilmesi noktasında çok önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Başkan Yıldız, son zamanlarda yapılan müsabakalara ailelerin katılım sağlamasını ise çok önemsediklerini söyledi.

Tüm ilçelerde olduğu gibi İnegöl'de de futbol sahalarının soyunma odaları, saha ve tribünlerinde sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Yıldız, sorunların çözümü noktasında Başkan Alper Taban'dan destek talebinde bulundu.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise Süper Amatör Lig maçlarına kısa bir süre kaldığını ve yaşanan sıkıntıların çözümü noktasında İnegöl Belediyesi olarak üzerlerine düşecek her konuda destek olacaklarını söyledi. Soyunma odasındaki eksiklikler, sahaların ve tribünlerin temizliği noktasında çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Taban, yine Alanyurt, Osmaniye ve Orhaniye sahalarının yenilenmesi noktasında da yapılan çalışmaları hızlandırılacağını müjdeledi.

Merkez dışında kırsal bölgelerdeki sahalar içinde çalışmaların zamanla olacağını da ifade eden Başkan Taban, "Çocuklarımız için daha çok tesis ve spor çeşitliliğini önemsiyoruz. Sahaların temizliği ne kadar önemliyse, taraftarların da bu sahalarımıza sahip çıkması o kadar önemli. Bilgilendirici özel bir çalışma yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ