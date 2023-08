Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla bir binanın penceresine tırmandı. Adeta "Örümcek Adam" gibi eve girdi. . Zanlının evde bulunan telefonu alıp ortalığı gözetleyen iki kişiyle birlikte ortadan kaybolması güvenlik kameraları tarafından an be an kaydedildi.

Olay, Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz 3 kişi sokakta gördükleri binaya yaklaştı. Şüphelilerden biri, diğerlerinin de yardımıyla, adeta Örümcek Adam gibi açık pencereden evin birinci katına tırmandı. Pencereden yavaşça eve giren zanlı, 2 kişinin huzurunda evin sahibi kızı Mahsun Gürhan'ın telefonunu aldı. Zanlı daha sonra aşağıda park halindeki araca camdan atlayarak çalıntı telefonla içeri girdi. Soygunun ardından 3 zanlı kaçarak ortadan kayboldu. Komşunun güvenlik kamerası görüntülerini gören Gürhan, sabah saatlerinde kızının telefonunu kayıp olarak bulunca şoke oldu. Gürhan'ın durumu polis ekiplerine bildirmesiyle aynı evden iki hırsızlık olayı olduğu öğrenildi. Polis zanlıları yakalamaya çalışırken, hırsızlık anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

“Çocuğa Zarar Vermesinden Korktuk”

Yaşadığı hırsızlık olayı hakkında konuşan ev sahibi Mahsun Gürhan, “Sabah saatlerinde eve hırsız giriyor. Tabi biz bunu kamera kayıtlarında gördüğümüzde anladık. Sabah kalktık ve kızım telefonunu bulamadığını söyledi. Diğer odaları da kontrol ettik. Arabanın üzerinde ayak izlerini gördük. Biz de emniyet ekiplerine bildirdik. Olay yeri inceleme parmak izlerini aldı. Daha önce de hırsızlık olayı oldu, balkondan kapıyı tornavida ile zorlayarak içeri girmişlerdi. Zararımız 7 bin 500 TL. Maddi olarak değil de içeri girip çocuğa zarar vermesinden korktuk” şeklinde belirtti.