Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda gururlandıran dereceler elde ederek madalyalarla döndüler.TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, başarıları ile gururlandırmaya devam ediyor. 8-10 Ağustos 2025 tarihleri arasında Sinop’ta düzenlenen Minikler Türkiye Kuraş Şampiyonası’na bireysel olarak katılan sporculardan 40 kiloda Yüsra İnan ve 52 kiloda Aylin Şimşek şampiyon oldu. 24 kiloda Hafsa Pehlivan ve 48 kiloda Damla Hamzaoğlu ikinci olurken Kürşad Değermenci 26 kiloda üçüncü oldu.

GAYRETİMİZ DEVAM EDECEK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Çocuklarımızın elde ettiği dereceler herkesi gururlandırmıştır. Spora ve sporcuya desteğimiz aralıksız sürecek. Şehrimizi, sporda her yaştan sporcumuz ile ulusal ve uluslararası alanda daha ileriye taşıma gayretimiz devam edecek. Sporcularımızı ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.