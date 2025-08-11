Çökme sırasında koridorda hasta veya personel bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi. Gürültü üzerine kısa süreli panik yaşanırken, katta bulunan hasta ve doktorlar hızla tahliye edildi. B blok 1. kat hizmete kapatıldı. Hastane yönetimi olayla ilgili inceleme başlattı ve çökme yaşanan bölgede onarım çalışmaları başladı.

2017 yılında yapılan deprem riski incelemesinde hastanenin kolon ve kirişlerinin çürük olduğu, zeminin killi kumdan oluştuğu ve 4 metre derinlikte suya rastlandığı tespit edilerek “depreme dayanıksız” raporu verilmişti. Buna rağmen Denizli Şehir Hastanesi inşaatı tamamlanana kadar hizmet vermeye devam eden hastanede tavanın aniden çökmesi, olası bir depremde yaşanabilecek facia riskini yeniden gündeme getirdi.