Meydan Mahallesi'nde yaşanan korkunç olayda, bir baba kendi 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü ve ardından kendisine zarar verdi. Bu dehşet verici olayın nedeni henüz bilinmezken, toplumda büyük bir şok yarattı.

Mustafa T., misafirliğe geldiği Meydan Mahallesi'nde, anlam verilemeyen bir şekilde 7 yaşındaki oğlu Mehmet T.'nin boğazını bıçakla keserek korkunç bir cinayete imza attı. Olayın hemen ardından intihar girişiminde bulunan Mustafa T.'yi komşuları fark etti ve acil yardım için 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekiplerine haber verdi.

Hızla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Mehmet T.'ye müdahale etti ancak hayatını kaybetti. Baba Mustafa T., ağır yaralı olarak Mut Devlet Hastanesine nakledilerek acil tedavi altına alındı.