Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak üzerinde, inşaat halindeki bir işyerinin duvarında dizili olan izolasyon malzemelerinin bulunduğu alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle, 2 katlı inşaatın yanında sıralanmış izolasyon malzemelerinin bulunduğu alanda yangın başladı. İnşaat çalışanları, dumanı fark ederek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden ve çevredeki diğer yapıları etkilemeden başarılı bir şekilde söndürdü. Ancak, yangın sonucunda izolasyon malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bazı vatandaşlar, olayı görüp değerlendirdiklerinde, "Bu sıcakta her şeyin kolaylıkla yanabileceğini unutmamak gerek. Dikkat etmek lazım." şeklinde durumu özetlediler.

Yangınla ilgili olarak, resmi makamlar tarafından soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının çıkış sebebini tespit etmek ve benzer olayların önüne geçmek için gerekli çalışmaları sürdürüyor. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmamış olması teselli verici bir durum olsa da, çevredeki yapıların zarar görmesi olayın ciddiyetini ortaya koyuyor.

Olayın gelişmeleri ve soruşturmanın sonuçları kamuoyuna aktarılmaya devam edecek. Vatandaşlara yangın güvenliği ve önlemlerine dair bilinçlenmeleri konusunda uyarılar yapılırken, benzer olayların yaşanmaması için herkesin dikkatli olması gerektiği hatırlatılıyor.