Bursa'nın trafik sorununu çözmek ve ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yeni yollar, yol genişletme ve raylı sistem yatırımlarına hız kesmeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, Acemler bölgesindeki ulaşımı rahatlatmak için bir dizi önemli çalışmayı hayata geçirdi. Bu çalışmalardan biri olan Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, Acemler'den Yunuseli'ne ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırarak trafiği rahatlattı.

Yakın Doğu Çevre Yolu'nun Acemler ve Yunuseli bağlantı noktasında inşa edilen Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü, 7 ayak ve 6 açıklıktan oluşuyor. Bu yeni köprü sayesinde Acemler yönünden gelen araçlar, Yakın Doğu Çevre Yolu'na girmeden doğrudan Fuat Kuşçuoğlu Caddesi'ne bağlanabiliyor. Böylece, özellikle kentin güney bölgesi ve İzmir istikametinden gelen araçların Acemler Kavşağı'nda U dönüşü yaparak Yunuseli'ne ulaşma ihtiyacı ortadan kalkmış oldu. Yeni köprü ile araçlar, kesintisiz bir şekilde Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinden Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'na bağlanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım yatırımları kapsamında gerçekleştirilen diğer çalışmalar da göz önünde bulundurulduğunda, Bursa trafiğinin rahatlaması ve ulaşımın daha hızlı ve etkin bir şekilde sağlanması hedefine bir adım daha yaklaşıldığı görülüyor. Fuat Kuşçuoğlu Köprüsü'nün trafiğe açılmasıyla birlikte kent sakinleri ve şehre gelen ziyaretçiler, Yunuseli'ne ulaşım konusunda artık daha rahat bir deneyim yaşayacaklar.

Büyükşehir Belediyesi'nin, Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirme ve trafik sorununu çözme yönündeki kararlılığı, kentin geleceği için umut vaat ediyor. Böylece, Yunuseli'ye ulaşımın artık çok daha kolay hale gelmesiyle birlikte, Bursa'nın günlük hayatında zaman tasarrufu ve trafik stresinin azalması bekleniyor.