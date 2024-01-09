Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), bugün yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle gerçekleştirmesi planlanan 12 seferini iptal etti.

09 Ocak 2024 tarihinde sabah saat 07:00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi, kötü hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gün saat 08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi ile 09:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Ayrıca, 09:30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi ile 10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Öğle saatlerindeki seferler de etkilendi. 11:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferleri ile 12:55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

Akşam saatlerindeki seferlerde de durum aynı. 16:00, 16:30, 19:00 ve 19:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.