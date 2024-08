Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, “TFF Başkanı İbrahim Bey ve yönetimi bu göreve aday olurken ısrarla adil bir yönetim sergileyeceklerini söylediler. Biz zaten her zaman adil bir yönetimi, temiz bir ligi, adil bir düzeni arzu ettik, talep ettik” dedi.

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun ilk maçında Galatasaray, bu akşam saat 21.00’da Hatayspor’u konuk edecek. Müsabaka öncesinde Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yeni sezon öncesi Süper Lig’deki tüm takımlara başarılar dileyen Eray Yazgan, “Bugün hem yeni sezona başlıyoruz hem de manevi açıdan çok kıymetli bir maçla başlıyoruz. O yüzden başta Türk spor camiası, futbol camiası, spor kamuoyu olmak üzere tüm Galatasaray taraftarlarına iyi ve hayırlı bir sezon dilemek istedik. Dileriz ki ligimizdeki 18 diğer takımın tüm oyuncuları, alt liglerdeki tüm futbolcularla beraber çok keyifli bir sezon geçiririz. Hiçbir sakatlık olmadan centilmence adil bir sezon geçiririz ve sonunda da yine şampiyonluğa ulaşan biz oluruz” ifadelerini kullandı.



“Bugün 26 depremzede çocuğumuz futbolcularla sahaya çıkacak”

6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 26 çocuğu velileri ile birlikte İstanbul’da ağırladıklarını ve maç önü seremonisine çıkaracaklarını aktaran Yazgan, “Malumunuz 6 Şubat 2023’te memleketimiz çok acı bir depremle sarsıldı. O depremin hemen akabinde bölgeye giden 2. Tır, Hatay’a giden ilk tır Galatasaray Spor Kulübü’nün elinden yani bu stattan çıkmıştı. Biz o zaman bir söz vermiştik. Demiştik ki; bu destek hiç bitmeyecek. Muhtemelen hepiniz takip etmişsinizdir bu destek hiç bitmedi. Her önemli ve özel günde biz orada o depremzede arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle birlikte olduk. Bugün de ilk maçımız Hatayspor’la olunca büyük bir heyecana kapıldık ve dedik ki; Biz madem Hatayspor ile oynuyoruz o zaman oradan depremzede kardeşlerimizi de ağırlamamız lazım. 6-12 yaş arasındaki 26 çocuğumuz velileriyle beraber İstanbul’a geldiler. Sponsor firmamızın tesislerinde keyifli bir gün geçirdiler. Bugün de futbolcu abileriyle sahaya çıkacaklar. Bundan 1,5 gün önce yaşadıkları o acı deneyimi umarım bir parça da olsa bugün yaşayacakları keyifli anılarla kapatabiliriz” diye konuştu.



“Biz her zaman adil bir yönetimi, temiz bir ligi, adil bir düzeni talep ettik”

Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman’ın uzun süredir maç yönetmediğinin altını çizen Eray Yazgan “TFF Başkanı İbrahim Bey ve yönetimi bu göreve aday olurken ısrarla adil bir yönetim sergileyeceklerini söylediler. Biz zaten her zaman adil bir yönetimi, temiz bir ligi, adil bir düzeni arzu ettik, talep ettik. Bizim için de biraz değişik bir atama olduğunu söyleyebilirim. Bugünkü hocamız 1. Lig’de yaşadığı bir sorundan sonra uzun süre maça atanmadı, pek görev alma imkanı olmadı. Demek ki yeni gelen MHK ona itimat etti ki onun uzun süre sonra bu işin altından kalkabileceğine inandı ki bugün bu göreve atadı. Biz de büyük bir merak, heyecan ve ciddiyetle hakem arkadaşımızın nasıl bir performans göstereceğini bekliyoruz. Aynı şekilde bir değişiklik daha var. Normalde geçen senelerde 1 VAR, 2 AVAR atanırdı. Bu sefer 1 VAR ve 1 AVAR atandı. Bu da MHK’nin VAR’daki ve AVAR’daki kişilerin performanslarına itimadı olduğunu gösterir. Dileriz mahcup olmazlar. Geçen sene VAR kayıtları da açıklanıyordu. Bununla ilgili henüz bir bilgi yok. Biz de merakla bunun neticesini bekliyoruz. Bence geçen sene kötü bir uygulama olmadı. Yine VAR kayıtları açıklanabilir. Bir adım ileri giderek çağırılmayan ve tartışılan pozisyonlar da yayınlanabilir. Biz de nasıl adil bir lig olduğuna şahit oluruz” açıklamalarını yaptı.



“Zaha Avrupa’nın önde gelen liglerinden ilgi duyulan oyunculardan biri”

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren Yazgan, “Elimizde 2 senedir şampiyon olmuş bir takım var. Oyuncularımıza da düzenli olarak teklifler geliyor, ilgi var. Biz de hem onların hem oyuncularımızın lehine olacak bir takım opsiyonları açık bırakıyoruz. Geçen sezonun sonunda teknik heyetimiz, hocamız 3 tane pozisyonu bize vurguladı. O 3 tane pozisyona 3 Ağustos itibarıyla kimsenin tartışmayacağı transferleri yaptık. Üstüne kata kata gidiyoruz. 13 Eylül’e kadar transfer devam ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde devam edersek 3 Eylül’e kadar Şampiyonlar Ligi kadromuzu bildirme hakkımız var. Bu süreçte fırsat transferleri diyebileceğimiz opsiyonlar peşinde ekibimiz koşuyor. Geçtiğimiz 2 sene boyunca Sayın Erden Timur, Florya’da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı; futbol aklı dediğimiz şey aslında ortak akıl. Galatasaray ortak akılla yönetilen bir kulüptür. Wilfred Zaha da Avrupa’nın önde gelen liglerinden ilgi duyulan oyunculardan biri” şeklinde konuştu.

Son olarak bu sezon hedeflerinin yeniden şampiyonluk yaşayarak 5. yıldızı takmak olduğunu söyleyen Eray Yazgan, “Bizim en büyük hedefimiz bu sezon da şampiyon olarak tamamlayıp, seneye bu zamanlarda taraftarımızla bu sefer göğsümüze 5. yıldızı takmış olarak kutlamak” diyerek sözlerini noktaladı.

