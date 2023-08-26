Bugün Meteoroloji tarafından yayımlanan 26 Ağustos hava durumu raporuna göre, ülkemiz genelinde farklı hava koşulları bekleniyor. Uyarılara göre, Marmara'da sıcak hava yerini kuvvetli rüzgarlara bırakacak. Ayrıca 15 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı ve sel ile heyelan tehlikelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği öngörülüyor. Bursa'da hava 21°C ile 36°C arasında değişecek. İstanbul'un hava durumu ise 24°C ile 32°C arasında değişecek ve az bulutlu olacak. Kuzeydoğu Anadolu, İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde az bulutlu ve açık bir hava hakim olurken, bazı bölgelerde parçalı bulutlar görülecek.

Ege bölgesinde genel olarak az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, iç kesimlerde parçalı bulutlu geçişler olacak. Manisa'nın batısı, İzmir'in iç kesimleri, Aydın, Denizli, Burdur çevreleri gibi bölgelerde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgarlar beklenirken, diğer bölgelerde daha sakin bir rüzgar bekleniyor.

Akdeniz bölgesinde de genel olarak az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. İç kesimlerde parçalı bulutlar görülecek ve bu akşam saatlerinde Burdur çevreleri ile Isparta'nın güneyinde yerel sağanak yağışlar görülebilir.

İç Anadolu bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, zamanla güneydoğu kesimlerinde parçalı bulutlar görülecek. Ankara'nın hava sıcaklığı 20°C ile 33°C arasında değişecek.

Batı Karadeniz bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava öngörülüyor. Bolu'nun hava sıcaklığı 15°C ile 33°C arasında olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle Giresun, Trabzon, Rize gibi bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu bölgesinde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenirken, kuzeydoğuda yer yer parçalı bulutlar görülebilir. Erzurum'un hava sıcaklığı 8°C ile 27°C arasında değişecek.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklık 20°C ile 38°C arasında olacak.

Meteoroloji raporuna göre, ülke genelinde hava durumu çeşitlilik gösteriyor ve yer yer yağışlar bekleniyor. Vatandaşların olası sel ve heyelan tehlikelerine karşı dikkatli olmaları öneriliyor.