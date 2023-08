Kakao fiyatları tarihi seviyelere çıkarken çikolata üreticilerinin beklentileri kötüleşiyor.

Hershey ve Mondelez gibi çikolata üreticileri, artan kakao maliyetlerini tasarruf eden nakit sıkıntısı içindeki tüketicilere yansıtmaya çalışırken önümüzdeki yıl daha zorlu ticari koşullarla karşı karşıya kalacak.

Pazar araştırmacısı Nielsen'in Reuters için hazırladığı verilere göre, Avrupa ve Kuzey Amerika'daki tüketiciler son iki yılda yaklaşık %20 oranında fiyat artışı gördü ve satın aldıkları çikolata miktarını azaltmaya başladı.

Sektör, fiyat artışlarına rağmen çikolataya olan talebin devam etmesi nedeniyle son birkaç yıldır yüksek karlar elde etti, ancak Reuters tarafından görülen veriler, kakao fiyatlarının 46 yılın en yüksek seviyesine ulaştığı ve şeker fiyatlarının on yıldan uzun bir süredir en yüksek seviyesine yaklaştığı bir dönemde bu eğilimin kırılabileceğini gösteriyor.

LONDRA’DA FİYATLAR 46 YILIN ZİRVESİNDE

Kakao fiyatları Londra'da son 46 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Temmuz sonunda Londra'da fiyatlar Temmuz 1977'den bu yana ilk kez 2.700 sterlinin üzerine çıktı.

2023 Ağustos ayının başında New York kakao vadeli fiyatları, gelecekteki kakao tedarikinin daha düşük olacağı beklentisi ve bu sebeple alım baskılarının artması sebebiyle son 12 yılın en yüksek fiyatına yükselmişti.

Fildişi Sahili’nin satışlarını gelecek yıl için düşürmesi ve Gana’da da kakao üretiminin azalacağı endişesi fiyatları 12 yılın en yükseğine yakın bir bölgede tutan temel gelişmeler. Genel olarak dünyada kakao üretimi ve tedariğinde sıkıntılar yaşanıyor.

ÜRETİMDE AFRİKA HAKİMİYETİ

Kakao çiftçileri enflasyonist baskılarla karşı karşıya. Batı Afrika, ekvatoral iklimin kakao mahsullerini desteklemesi nedeniyle dünyanın önde gelen kakao üretim bölgesi. Fildişi Sahili üretimde başı çekerken, Gana ikinci lider üretici ülke konumunda. Endonezya üçüncü sırada yer alırken, Nijerya ve Kamerun dördüncü ve beşinci sırada yer alarak Afrika'nın kakao üretimindeki hakimiyetini tamamlıyor. Tedarik zinciri sorunları ve yükselen enflasyon, 2020 yılındaki dünya çapındaki pandemiden bu yana küresel bir sorun haline geldi. Son on yılların en yüksek enflasyonu çıktı maliyetlerinin yükselmesine neden olarak fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.