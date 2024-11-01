Bu yüzden bu tür eşyaları elde yıkamak daha güvenli ve uzun ömürlü olmalarını sağlıyor. İşte asla bulaşık makinesine koymamanız gereken eşyalar...

Bulaşık makineleri; kirlenen tabak, bardak, tencere gibi ürünleri temizleyerek hem zamandan hem de sudan tasarruf etmemize yardımcı olan mutfağımızda önemli bir yer tutan bir ev aleti.

Ancak her türlü mutfak eşyasını bulaşık makinesinde yıkamanın uygun olmadığı da bir gerçek.

Uzmanlara göre; ağır metal mutfak eşyalarının ana jelatini yüksek sıcaklık altında aşınıp erişebiliyor bu da insan sağlığını tehlikeye girmesine neden oluyor.

Bunların en başında keskin bıçaklar ve içi boş saplı bıçaklar, yapışmaz tencere ve tavalar yer alıyor.