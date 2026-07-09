Olay, saat 16.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. E.K. (33) ile amcası İbrahim K. (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, elindeki palayla amcasına saldırdı. Arbede sırasında incir ağaçlarının bulunduğu yeşillik alana düşen amca İbrahim K., yeğeninin palalı darbeleri sonucu ağır yaralandı. Yaşanan arbede sırasında şüpheli E.K. de yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan polis ekipleri şüpheli E.K.’yi etkisiz hale getirerek suç aletiyle birlikte yakaladı. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise amca İbrahim K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda yaralanan E.K., ilk müdahalesinin ardından polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürüldü. Öte yandan, ikili arasında yaşanan kavga ve şüphelinin amcasına ağaç dallarının arasında saldırdığı anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.