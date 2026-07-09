ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Bence İran'la ateşkes bitti. Onlar yalancı" açıklaması piyasaları salladı. Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatları yüzde 10 yükselirken, altın ise sert düştü. Brent petrolün varil fiyatı bugün 77-78 dolar seviyelerinde hareket ederken, altının ons fiyatı ise 4.100 doların üzerinde bulunuyor. Bu gelişme üzerine "Altın fiyatları ne olacak?" sorusu yeniden gündeme geldi.

BANK OF AMERICA ALTIN TAHMİNİNİ AŞAĞIYA ÇEKTİ

Küresel piyasalarda jeopolitik riskler, yükselen petrol fiyatları ve ABD'de faiz artırımı beklentilerinin yeniden güçlenmesi altın piyasasında tahminlerin revize edilmesine neden oldu. ABD merkezli yatırım bankası Bank of America (BofA), 2026 yılı için altın tahminini aşağıya çekti.

YÜZDE 14'LÜK DÜŞÜŞ...

BofA, Fed'in beklenenden daha şahin bir para politikası izleyebileceği öngörüsüyle 2026 yılı ortalama altın fiyat tahminini yüzde 14 düşürdü. Banka, ons altın için ortalama fiyat beklentisini 4.360 dolar seviyesine çekti.

BofA'nın değerlendirmesinde, yükselen petrol fiyatlarının enflasyon baskısını artırabileceği, bunun da Fed'in faiz indirimlerini geciktirebileceği hatta yeniden faiz artırımlarını gündeme getirebileceği ifade edildi. Faizlerin uzun süre yüksek kalması ise faiz getirisi olmayan altına yönelik talebi kısa vadede baskılıyor.

ABD'Lİ BANKA ALTINDA UZUN VADEDE İYİMSER

Kısa vadeli tahminini aşağı yönlü revize eden BofA, uzun vadeli iyimserliğini ise korudu. Bankaya göre Fed'in sıkı para politikası sona erdiğinde yatırım talebinin yeniden güçlenmesiyle ons altın 5.000 dolar seviyesine ulaşabilecek.

JPMORGAN DA TAHMİNLERİNİ AŞAĞI ÇEKMİŞTİ

Benzer şekilde JPMorgan da geçtiğimiz hafta yayımladığı raporda, Fed'in beklenenden erken faiz artırması halinde altın fiyatlarında aşağı yönlü risklerin arttığını belirtti.

Banka, 2026'nın üçüncü çeyreğinde ons altının 4.300 dolar, yılın son çeyreğinde ise 4.500 dolar seviyesine ulaşmasını bekliyor. Ancak JPMorgan da yapısal talebin devam edeceğini ve 2027'ye yönelik yükseliş beklentisini koruduğunu vurguladı.

PİYASALAR FED'E ODAKLANDI

Analistler, önümüzdeki dönemde açıklanacak ABD enflasyon verileri, istihdam rakamları ve Fed yetkililerinin açıklamalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olacağını belirtiyor. Jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklemesine rağmen, yüksek faiz beklentilerinin altın üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği ifade ediliyor